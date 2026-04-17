Shorecrest girls tennis vs Everett 4-16-2026

Friday, April 17, 2026

Girls varsity tennis
4-16-2026
Shorecrest 6 - Everett 1

Singles

  1. Sophie Schmitz (S) v Lauren Desimone 6-3, 6-1 W
  2. Zuma Vining (S) v Meagan McMains 6-0, 6-3 W
  3. Lauren Kajimura (S) v Elizabeth Moiseyev 6-1, 6-0 W
  4. Mia Halset (S) v Grace Regan-Bone 6-2, 6-4 W
Doubles

  1. Walker Temme/Calla Rihnsmith (S) v Tegan Trefry/Alice Buchanan 5-7, 6-7(2) L
  2. Sabina Schoeld/Thayer Katahara-Stewart (S) v Avery Hammer/Olivia McCullough 6-2, 6-2 W
  3. Amari Skinner/Siena Muoio (S) v Lydia Hogan/Alice Nelson 6-2, 6-2 W
-Coach Rob Mann


Posted by DKH at 2:30 AM
Tags: ,

0 comments:

Post a Comment

We encourage the thoughtful sharing of information and ideas. We expect comments to be civil and respectful, with no personal attacks or offensive language. We reserve the right to delete any comment.

Subscribe to: Post Comments (Atom)
ShorelineAreaNews.com
Facebook: Shoreline Area News
Twitter: @ShorelineArea
Daily Email edition (don't forget to respond to the Follow.it email)

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP  