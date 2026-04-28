Girls varsity tennis Shorecrest vs Lynnwood 4-27-2026

Tuesday, April 28, 2026


Shorecrest 6 - Lynnwood 1


Singles
  1. Sophie Schmitz (S) v Rose Tulga 6-7(4), 6-2, 10-6 W
  2. Zuma Vining (S) v Tayler Simbulan 6-2, 6-1 W
  3. Lauren Kajimura (S) v Rachel Ericson 6-1, 6-0 W
  4. Mia Halset (S) v Tina Vo 6-0, 6-3 W
Doubles
  1. Walker Temme/Calla Rihnsmith (S) v Ava Barias and Adeline Tran 5-7, 5-7 L
  2. Sabina Schoeld/Thayer Katahara-Stewart (S) v Naomi Aquino and Melissa Seng 6-2, 6-0 W
  3. Parker Almquist/Nicole Kajimura (S) v Maggie Hesedahl and Venus Hernandez 6-1, 3-6, 10-3 W
--Rob Mann


Posted by DKH at 3:20 AM
Tags: ,

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment

We encourage the thoughtful sharing of information and ideas. We expect comments to be civil and respectful, with no personal attacks or offensive language. We reserve the right to delete any comment.

Subscribe to: Post Comments (Atom)
ShorelineAreaNews.com
Facebook: Shoreline Area News
Twitter: @ShorelineArea
Daily Email edition (don't forget to respond to the Follow.it email)

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP  