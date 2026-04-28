Girls varsity fastpitch softball Shorewood vs Shorecrest 4-27-2026

@ Meridian Park
Shorecrest 14 - Shorewood 13


Pitcher(s) and Catcher(s)

Shorecrest: 
  • C. Havenstein, 
  • C. Gurney (5), C. Havenstein (7) and 
  • R. Smevik (catcher)
Shorewood: 
  • Ellie Van Horn, 
  • Zoey Perrault (5) and 
  • Lillian Perrault (catcher)
Highlights

Shorecrest: 
  • R. Hanrahan 3-4 (2B, HR)
  • N. Fernandez 3-5
  • J. Acacio 2-3 (2B)
  • L. Titiali'i-McKinnon 3-4 (2B)
  • R. Smevik 1-5 (2B)
  • N. Bennion 2-4 (HR)
Shorewood: 
  • Lillian Perrault 2-5 (2B)
  • Ellie Van Horn 1-3 (3B)
  • Alyssa Carver 3-4
  • Lilah Pickett 2-3
  • Cailin O'Leary 2-4
--Paul Jensen


