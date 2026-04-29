Girls varsity tennis Shorecrest vs. Mountlake Terrace 4-29-2026

Shorecrest 6 - Mountlake Terrace 1


Singles
  1. Sophie Schmitz (SC) - Amanda Wangmo 6-1, 6-1 W
  2. Zuma Vining (SC) - Minh-Grace Ngo 6-0, 6-0 W
  3. Walker Temme (SC) - Julia Shteyngart 4-6, 6-2, 9-11 L
  4. Sabina Schoeld (SC) - Leia Anteneh 6-0, 6-0
Doubles

  1. Lauren Kajimura-Mia Halset (SC) - Alex Robles & Clara Loveless 6-0, 6-0
  2. Calla Rihnsmith-Thayer Katahara-Stewart (SC) - Tramanh Ho & Camden Curtis 6-3, 6-1
  3. Katharine Mercer/Avery Burns (SC) -Hannah Nguyen & Gretta Patterson 6-0, 6-4
--Rob Mann





Posted by Carl Dinse at 10:50 PM
Tags: ,

0 comments:

Post a Comment

We encourage the thoughtful sharing of information and ideas. We expect comments to be civil and respectful, with no personal attacks or offensive language. We reserve the right to delete any comment.

Subscribe to: Post Comments (Atom)
ShorelineAreaNews.com
Facebook: Shoreline Area News
Twitter: @ShorelineArea
Daily Email edition (don't forget to respond to the Follow.it email)

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP  