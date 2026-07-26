LFP City Council sets schedule for budget hearings
Sunday, July 26, 2026
The City of Lake Forest Park encourages public participation in upcoming meetings.
Upcoming Meetings
- City Council Work Session, August 13, 2026, 6:00 pm - Revenue & Expenditure Fiscal Year End Projections for 2025-2026 Biennium.
- Special Budget & Finance Meeting, September 10, 6:00 pm - Capital Improvement Projects
- City Council Meeting, September 10, 7:00 pm - Mayor's Proposed Budget Presented to City Council
- Budget & Finance Meeting, September 17, 6:00 pm - Mayor's Proposed Revenue Projection Overview
- Committee of the Whole, September 21, 6:00 pm - Detailed Department Presentations of Mayor's Proposed Budget
- City Council Special Work Session, September 24, 6:00 pm - Continued Department Presentations of Mayor's Proposed Budget
- Special Council Meeting, September 28, 6:00 pm - Public Comment After the Mayor's Proposed 2027-2028 Biennial Budget is presented & City Council Budget Deliberations and Recommendations
To learn more about participating in City Council Meetings, visit our website.
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