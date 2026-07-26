LFP City Council sets schedule for budget hearings

Sunday, July 26, 2026

During the Regular City Council Meeting on July 23, 2026, City Council adopted the Budget Calendar for the 2027-2028 Biennial Budget. 

The City of Lake Forest Park encourages public participation in upcoming meetings.
 
Upcoming Meetings
  • City Council Work Session, August 13, 2026, 6:00 pm - Revenue & Expenditure Fiscal Year End Projections for 2025-2026 Biennium.
  • Special Budget & Finance Meeting, September 10, 6:00 pm - Capital Improvement Projects
  • City Council Meeting, September 10, 7:00 pm - Mayor's Proposed Budget Presented to City Council
  • Budget & Finance Meeting, September 17, 6:00 pm - Mayor's Proposed Revenue Projection Overview
  • Committee of the Whole, September 21, 6:00 pm - Detailed Department Presentations of Mayor's Proposed Budget
  • City Council Special Work Session, September 24, 6:00 pm - Continued Department Presentations of Mayor's Proposed Budget
  • Special Council Meeting, September 28, 6:00 pm - Public Comment After the Mayor's Proposed 2027-2028 Biennial Budget is presented & City Council Budget Deliberations and Recommendations
To view the full adopted 2027-2028 Budget Calendar, click here.
To learn more about participating in City Council Meetings, visit our website.

Posted by DKH at 5:25 AM
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