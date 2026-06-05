Jobs: City of Shoreline Extra Help - Engineering Support (Surface Water Technical Assistant)

Friday, June 5, 2026

City of Shoreline
Extra Help - Engineering Support (Surface Water Technical Assistant)
Job type: Extra Help Variable Hours
Opening date: 05/28/2026
Closing date: 6/14/2026 11:59 PM Pacific
Salary: $24.51 - $28.71 Hourly

This position supports the Surface Water Utility by performing field work and other customer coordination for the Soak It Up Rain Garden and Native Landscaping Rebate program, conducting surface water education and outreach activities, participating in stormwater pollution source control programs, assisting with water quality sampling, supporting inspections of storm drainage facilities, and asset management support for Shoreline's stormwater system.

Please apply at: Extra Help - Engineering Support (Surface Water Technical Assistant)


Posted by DKH at 12:55 AM
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