Local student graduates from Marquette University

Thursday, June 11, 2026

MILWAUKEE, Wis. (June 10, 2026) 

This past spring, Nicholas Markham of Seattle, WA, graduated from Marquette University in Milwaukee, Wisconsin. Markham earned a Bachelor of Arts degree in Political Science.

Markham was one of 3,166 students to graduate from Marquette in May. The university celebrated its 145th Commencement with a series of events, including Graduate Recognition Ceremonies at Fiserv Forum and a Baccalaureate Mass on campus. 

Marquette University is a Catholic, Jesuit university that draws over 8,000 undergraduate and 3,700 graduate and professional students from nearly all states and more than 60 countries.


Posted by DKH at 4:58 AM
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