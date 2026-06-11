Local student graduates from Marquette University
Thursday, June 11, 2026
This past spring, Nicholas Markham of Seattle, WA, graduated from Marquette University in Milwaukee, Wisconsin. Markham earned a Bachelor of Arts degree in Political Science.
Markham was one of 3,166 students to graduate from Marquette in May. The university celebrated its 145th Commencement with a series of events, including Graduate Recognition Ceremonies at Fiserv Forum and a Baccalaureate Mass on campus.
Marquette University is a Catholic, Jesuit university that draws over 8,000 undergraduate and 3,700 graduate and professional students from nearly all states and more than 60 countries.
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