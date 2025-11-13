Green Shoreline Day is happening at a park near you November 14-16, 2025

Thursday, November 13, 2025

Please join us on the below dates for a day of restoring Shoreline’s parks and open spaces by planting native trees, shrubs, and groundcover. No experience is necessary, just bring your enthusiasm!


To register for events and for more information, go to ShorelineWA.gov/GreenShoreline.

 

Friday, November 14

  • Hamlin Park, 12 – 3 PM
  • Hillwood Park, 3 – 4:30 PM
  • Northcrest Park, 10 AM – 2 PM

 

Saturday, November 15

  • Shoreline Park, 10 AM – 12 PM
  • Richmond Beach Saltwater Park, 10 AM – 12:30 PM
  • Northcrest Park, 10 AM – 2 PM
  • Twin Ponds Park, 9:30 AM – 12:30 PM
  • Hamlin Park, 1 – 4 PM
  • South Woods Park, 10 AM – 2 PM
  • Shoreview Park, 10 AM – 2 PM

 

Sunday, November 16

  • North City Park, 1 – 4 PM
  • Paramount Open Space, 10 AM – 2 PM
  • Twin Ponds Park, 9 AM – 12 PM
  • Northcrest Park, 10 AM – 2 PM
  • Richmond Beach Community Park, 10 AM – 12 PM

 


