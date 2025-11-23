Shoreline community rallies for November Food Drive in support of Hopelink
Sunday, November 23, 2025
We’ve been blown away by the donation so far, but let’s keep the momentum going to support our neighbors!
The Shoreline community is coming together this November to support neighbors in need through the Shoreline Food Drive, benefiting Hopelink’s Shoreline location.
With food insecurity on the rise across the region, community participation is more important than ever.
Every contribution helps expand the variety of foods available to Hopelink clients, ensuring families can access culturally diverse, nutritious, and household-staple items.
MOST-NEEDED ITEMS
Canned meals • Canned meats • Healthy cereal/oats • Fruits & vegetables • Grains (pasta, rice, quinoa, barley) • Soups & broths • Shelf-stable non-dairy milk • Cooking oils • Spices • Salt & sugar (bulk ok) • Flour (no bulk) • Baby items • Hygiene items • Paper goods • Cleaning items • Reusable grocery bags
Always Summer Ice Cream Cafe
17171 Bothell Way NE Ste A140, Lake Forest Park, WA 98155
Mon 3–9 PM; Tues 12–9 PM; Wed/Thurs 10 AM–9 PM; Fri/Sat 10 AM–10 PM; Sun 10 AM–9 PM
Ballinger BECU
20011 Ballinger Way NE, Shoreline, WA 98155
Mon–Fri 9 AM–6 PM; Sat 9 AM–1 PM
Ballinger Thriftway
20150 Ballinger Way NE, Shoreline, WA 98155
Mon–Sun 6 AM–10 PM
Café Aroma
509 NE 165th St, Shoreline, WA 98155
Mon–Fri 6 AM–5 PM; Sat/Sun 7 AM–5 PM
Dale Turner Family YMCA
19290 Aurora Ave N, Shoreline, WA 98133
Mon–Thurs 6 AM–9 PM; Fri 6 AM–8 PM; Sat 7 AM–5 PM; Sun 8 AM–5 PM
Drumlin
522 NE 165th St, Shoreline, WA 98133
Mon–Sat 7 AM–1 PM; Sun 7 AM–2 PM
Edward Jones – Suzan Shayler
19270 Aurora Ave N Suite 1, Shoreline, WA 98133
Mon, Wed, Thurs 8 AM–5 PM; Tues 8 AM–6:30 PM; Fri 8 AM–3 PM
Ion Town Center Apartments
18004 Midvale Ave N, Shoreline, WA 98133
Mon–Fri 9 AM–6 PM; Sat/Sun 10 AM–5 PM
Irons Brothers Construction
14926 Aurora Ave N, Shoreline, WA 98133
Mon–Fri 8:30 AM–4:30 PM
Lumin Laundry
20154 Ballinger Way NE, Shoreline, WA 98155
Mon–Fri 9 AM–9 PM; Sat/Sun 8 AM–9 PM
Magpie Thrift – Shoreline
15403 Westminster Way N, Shoreline, WA 98133
Mon–Sun 11 AM–7 PM
Minuteman Press – North Seattle
10300 Greenwood Ave N, Seattle, WA 98133
Mon–Fri 9 AM–5:30 PM
Nixi City Play + Cafe
1437 NW Richmond Beach Rd, Shoreline, WA 98177
Tues–Fri 10 AM–4 PM; Sat/Sun 1 PM–5 PM
The Nock Point
22313 70th Ave W Suite U1A, Mountlake Terrace, WA 98043
Tues–Fri 10 AM–8 PM; Sat/Sun 10 AM–6 PM
Pet Evolution – Shoreline (also collecting pet food)
15515 Westminster Way N Suite C, Shoreline, WA 98133
Mon–Sat 9 AM–8 PM; Sun 10 AM–6 PM
Ridgecrest Books
512 NE 165th St, Shoreline, WA 98155
Mon–Sun 11 AM–7 PM
Ridgecrest Pub
520 NE 165th St, Shoreline, WA 98133
Sun–Wed 3–11 PM; Thurs–Sat 3 PM–Midnight
Salvation: Artist Collective
15419 15th Ave NE, Shoreline, WA 98155
Fri–Sun 10 AM–6 PM
Shoreline City Hall
17500 Midvale Ave N, Shoreline, WA 98133
Mon–Fri 8 AM–5 PM
Shoreline Cooperative Preschool
510 NE 175th St, Shoreline, WA 98155
M/W/F 9 AM–2:30 PM; Tu/Th 9 AM–1:30 PM (Bin located at lower driveway circle)
Shoreline LFP Senior Center
18560 1st Ave NE Bldg G, Shoreline, WA 98155
Mon–Thurs 8:30 AM–4 PM; Fri 8:30 AM–1 PM
Shoreline Teen Center (Richmond Highlands Recreation Center)
16554 Fremont Ave N, Shoreline, WA 98133
Mon–Fri 3–6 PM; Sat 6–8 PM
ShoreSmiles Orthodontics
18550 Firlands Way N #300, Shoreline, WA 98133
Mon–Thurs 7:30 AM–5 PM; Fri 7:30 AM–2 PM
Sky Nursery
18528 Aurora Ave N, Shoreline, WA 98133
Mon–Sun 9 AM–6 PM
Spin Alley Bowling Center & Vault 177
1430 NW Richmond Beach Rd, Shoreline, WA 98177
Mon–Thurs 12–10 PM; Fri 12–11 PM; Sat 11–11; Sun 11–10
StretchLab Lake Forest Park
17171 Bothell Way NE, Lake Forest Park, WA 98155
Hours vary
Third Place Commons
17171 Bothell Way NE, Lake Forest Park, WA 98155
Mon–Sun 8 AM–9 PM
Uplift Climbing
17229 15th Ave NE, Shoreline, WA 98155
Mon–Fri 8 AM–10 PM; Sat/Sun 8 AM–8 PM
Waxing the City Shoreline
15515 Westminster Way N Suite D, Shoreline, WA 98133
Mon–Fri 9 AM–8 PM; Sat/Sun 9 AM–5 PM
Windermere Real Estate / Shoreline
900 N 185th St, Shoreline, WA 98133
Mon–Sat 9 AM–5 PM
More details at: www.DestinationShoreline.com/FoodDrive
Thank you for supporting your community!
