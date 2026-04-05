Shorecrest girls tennis vs Mountlake Terrace 4-3-2026

Sunday, April 5, 2026

Girls varsity tennis
@ MLT 
Shorecrest 7 vs Mountlake Terrace 0

Singles
  1. Sophie Schmitz (S) v Amanda Wangmo 6-1, 6-1 W
  2. Zuma Vining (S) v Tramanh Ho 6-0, 6-0 W
  3. Lauren Kajimura (S) v Minh-Grace Ngo 6-1, 6-0 W
  4. Mia Halset (S) v Julia Shteyngart 6-1, 6-2 W

Doubles
  1. Walker Temme/Thayer Katahara-Stewart v Alex Robles/Clara Loveless 7-5, 6-1 W
  2. Sabina Schoeld/Calla Rihnsmith (S) v Leia Antenen/Gretta Patterson 6-1, 6-1 W
  3. Gigi Garbaccio/Neena Mercado (S) v AnkacAriunsinan/Redi Kassa 6-2, 6-2 W
--Rob Mann


Posted by DKH at 2:31 AM
