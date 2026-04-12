Girls varsity tennis: Shorecrest vs Shorewood 4-9-2026

Shorecrest 5 - Shorewood 2

Singles
  1. Sophie Schmitz (SC) v Micah Crose 3-6, 2-6 L
  2. Zuma Vining (Sc) v Sophia Nguyen 6-3, 6-0 W
  3. Lauren Kajimura (SC) v Shinuen Moon 6-0, 6-2 W
  4. Mia Halset (SC) v Gigi Amgalani 6-2, 6-1 W
Doubles
  1. Sabina Schoeld/Thayer Katahara-Stewart (SC) v Lilah Becjer/Asdy Falkin 2-6, 4-6 L
  2. Walker Temme/Calla Rihnsmith (SC) v Hailiegh Cunningham/Kiera Vega 6-4, 6-3 W
  3. Parker Almquist/Nicole Kajimura (SC) v Ava Benson/Madeline Thorpe 6-2, 7-5 W
--Rob Mann, SC Coach


