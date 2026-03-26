2026 Wyatt Tonkin Memorial Alumni Game May 2, 2026
Thursday, March 26, 2026
CALLING ALL SHOREWOOD BASEBALL ALUMNI
Celebrate with fellow T-Birds and Rays alumni by playing a little ball, sharing stories and laughs, and having some food (and a Coke)!
Complimentary t-shirt and BBQ for participants, bring a dessert to share.
WHEN: Saturday, May 2, 2026
- 2:30 Cage and Field Open
- 4:00-6:30 Game (or 7 innings)
WHERE:
- Tonkin Field (Meridian Park Baseball Field)
- 16759 Wallingford Ave N, Shoreline, WA 98133
0 comments:
Post a Comment