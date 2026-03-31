Shorecrest girls tennis vs Edmonds Woodway 3/30/2026

Tuesday, March 31, 2026

Mia Halset
Shannon Garbaccio Photography
Shorecrest 3 v Edmonds-Woodway 4
At Kellogg MS
3/30/2026

Zuma Vining (S) v Maddy Ashe
6-2, 2-6, 4-10 (L)

Lauren Kajimura (S) v Abby Peterson
2-6, 2-6 (L)

Sophie Schmitz (S) v Hannah Heong
6-1, 6-0 (W)

Mia Halset (S) v Jenna Hodson
6-0, 6-3 (W)

Walker Temme/Thayer Katahara-Stewart (S)
Darcy Brennan/Sydney Bates
4-6, 6-0, 5-10 (L)

Sabina Schoeld/Calla Rihnsmith (S)
Izzy Beltran/Poppy Swenson
6-4, 6-3 (W)

Gigi Garbaccio/Neena Mercado (S)
Amelia Miller/Ava Oliver
2-6, 2-6 (L)

--Rob Mann


