Football: Shorewood vs Mountlake Terrace
Tuesday, October 14, 2025
Mountlake Terrace vs. Shorewood
10/10/25, 19:00
Regular Season
Shoreline Stadium
Shorewood 14 Mountlake Terrace 35
SCORING SUMMARY:
1st Quarter
- MLT: 6 yd Rush (TD) 6-0
- MLT: (PAT) 7-0
- MLT: 6 yd Pass (CNV) 13-0
- MLT: (PAT) 14-0
2nd Quarter
3rd Quarter
- MLT: 56 yd Pass (CNV) 20-0
- MLT: (PAT) 21-0
- MLT: 5 yd Rush (TD) 27-0
- MLT: (PAT) 28-0
- SW: Jeshua Macias 1 yd Rush (TD) 28-6
- SW: Kaare Nye (PAT) 28-7
4th Quarter
- MLT: 14 yd Rush (TD) 34-7
- MLT: (PAT) 35-7
- SW: Finn Bachler 2 yd Rush (TD) 35-13
- SW: Kaare Nye (PAT) 35-14
Individual players
- Jeshua Macias rushed 10 times - 103yds and a td.
- Julien Woodruff added 14 rushes for 79yds.
- Finn Bachler added a rushing td. in a losing effort for the Rays.
Coach Rob Petschl
