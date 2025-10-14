Football: Shorewood vs Mountlake Terrace

Tuesday, October 14, 2025

Photo by Malcolm McLaurin

GAME STATS
Mountlake Terrace vs. Shorewood
10/10/25, 19:00
Regular Season
Shoreline Stadium

Shorewood 14 Mountlake Terrace 35


SCORING SUMMARY:

1st Quarter
  • MLT: 6 yd Rush (TD) 6-0
  • MLT: (PAT) 7-0
  • MLT: 6 yd Pass (CNV) 13-0
  • MLT: (PAT) 14-0
2nd Quarter
3rd Quarter
  • MLT: 56 yd Pass (CNV) 20-0
  • MLT: (PAT) 21-0
  • MLT: 5 yd Rush (TD) 27-0
  • MLT: (PAT) 28-0
  • SW: Jeshua Macias 1 yd Rush (TD) 28-6
  • SW: Kaare Nye (PAT) 28-7
4th Quarter
  • MLT: 14 yd Rush (TD) 34-7
  • MLT: (PAT) 35-7
  • SW: Finn Bachler 2 yd Rush (TD) 35-13
  • SW: Kaare Nye (PAT) 35-14
Individual players
  • Jeshua Macias rushed 10 times - 103yds and a td. 
  • Julien Woodruff added 14 rushes for 79yds. 
  • Finn Bachler added a rushing td. in a losing effort for the Rays. 
Shorewood moves to 5-1 and plays Edmonds Woodway at 7pm at Shoreline Stadium on 10/17. Come out and celebrate our Seniors!

Coach Rob Petschl


