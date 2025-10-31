Alzheimer's patient missing in Shoreline near Shoreview Park
Friday, October 31, 2025
|Missing near Shoreview Park
69-year-old Joan Harrison was last seen about noon today near Shoreview Park in Shoreline.
She is 5’8, with a slight build. Long gray hair in a ponytail.
She was wearing: Dark pants (jeans or leggings), navy blue parka, navy blue fleece knit beanie.
Last seen: walking towards Shoreview Park (Shoreline) on October 30, 2025 at 10am
If you see her, please call 911.
