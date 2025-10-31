Alzheimer's patient missing in Shoreline near Shoreview Park

Friday, October 31, 2025

Missing near Shoreview Park
King County Search & Rescue is looking for a missing Alzheimer's patient.

69-year-old Joan Harrison was last seen about noon today near Shoreview Park in Shoreline.

She is 5’8, with a slight build. Long gray hair in a ponytail.

She was wearing: Dark pants (jeans or leggings), navy blue parka, navy blue fleece knit beanie. 

Last seen: walking towards Shoreview Park (Shoreline) on October 30, 2025 at 10am

If you see her, please call 911.





