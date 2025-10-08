Football: Shorewood v Everett 10/3/2025

Wednesday, October 8, 2025

Logan Jovich, Eli McLaurin, Finn Bachler
Photo by Malcolm McLaurin

Football
10/3/2025
@Everett
Shorewood 38 - Everett 13

Shorewood improved to 5-0 and 3-0 in league play with a victory at Everett on Friday October 3, 2025. 

Julien Woodruff
Photo by Malcolm McLaurin

Julien Woodruff was 10 -15 passing for 165 yards and 1 TD. Lukas Wanke caught 6 pases for 100 yards. Jeshiua Macias rushed 6 times for 122 yards and 2 TDS.. Padraig Andresen added a rushing TD and also a receiving TD to lead the Rays offense. Max Uckum led the defense with 9 tackles followed by Reid Williams with 6. Cole Petschl and Eddie Hensel each had 5. 

Shorewood hosts 5-0 Mountlake Terrace for homecoming on October 10th at Shoreline Stadium at 7pm.

Henry Benitz, Lucas Wanke
Photo by Malcolm McLaurin
SW: (SAFETY) 2-0
SW: Finn Bachler 1 yd Rush (TD) 8-0
SW: Kaare Nye (PAT) 9-0
TM: 76 yd Rush (TD) 9-6
SW: Jeshua Macias 60 yd Rush (TD) 15-6
SW: Kaare Nye (PAT) 16-6
SW: Padraig Andresen 4 yd Pass from Julien Woodruff (CNV) 22-6
SW: Kaare Nye (PAT) 23-6
TM: 12 yd Pass (CNV) 23-12
TM: (PAT) 23-13
SW: Jeshua Macias 51 yd Rush (TD) 29-13
SW: Jeshua Macias 3 yd Rush (CNV) 31-13
SW: Padraig Andresen 2 yd Rush (TD) 37-13
SW: Kaare Nye (PAT) 38-13

Coach Rob Petschl



