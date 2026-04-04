Flags at Half-Staff April 10, 2026 for Major Ariana Savino
Saturday, April 4, 2026
Flag Directive - April 10, 2026 (Major Ariana Savino)
I am deeply saddened by the death of United States Air Force Major Ariana Savino, 31, from Covington, Washington, who died on March 12, 2026, in an incident in Western Iraq while on active duty.
I hereby direct that Washington state and United States flags at all state agency facilities be lowered to half-staff in their memory on Friday, April 10, 2026.
Flags should remain at half-staff until close of business or sunset on Friday, April 10, 2026.
Other government entities, individuals, and businesses are encouraged to join this recognition.
