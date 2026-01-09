Lynnwood clinic offers free vaccination clinic for under-resourced families
Friday, January 9, 2026
Lynnwood Wa. – January 08 – The Well Being Community Center, in collaboration with Verdant Health Commission, Snohomish County Health Department, Marz Group, and Silver Creek Family Church, is hosting a free vaccination clinic for adults in our community. Everyone is welcome—no insurance required.
Event Highlights:
- Free adult vaccinations
- Gift cards for the first 50 attendees
- Notary services available
- Community resources on site
- Emergency preparedness packages available
Our Vision:
We are building a community where everyone feels they belong and has the resources to support mental, physical, social, and emotional well-being.
Our Approach:
We serve under-resourced and vulnerable families at no cost, offering support groups, classes, cultural celebrations, arts programs, environmental initiatives, and help accessing resources like food, housing, and legal assistance.
Date: January 13, 2026
Time: 7-9pm
Location: 5326 176th St SW Lynnwood WA.
For more information, contact: Karina Gasperin 425 343 8492
Clínica de Vacunación para Nuestra Comunidad – No se Requiere Seguro Médico
[Ciudad, Estado] – [Fecha] – El Well Being Community Center, en colaboración con Verdant Health Commission, Departamento de Salud del Condado de Snohomish, Marz Group y Silver Creek Family Church, invita a la comunidad a participar en una clínica de vacunación gratuita para adultos. ¡Todas las personas son bienvenidas, no se requiere seguro médico!
Clínica de Vacunación para Nuestra Comunidad – No se Requiere Seguro Médico
Destacados del Evento:
- Vacunas gratuitas para adultos
- Tarjetas de regalo para las primeras 50 personas
- Servicios notariales disponibles
- Recursos comunitarios en el lugar
- Paquetes de preparación para emergencias disponibles
Nuestra Visión:
Construimos una comunidad donde todas las personas se sientan parte y tengan los recursos necesarios para apoyar su bienestar mental, físico, social y emocional.
Nuestro Enfoque:
Atendemos a familias vulnerables y con recursos limitados de manera gratuita, ofreciendo grupos de apoyo, clases, celebraciones culturales, programas de arte, iniciativas ambientales y orientación para obtener recursos como alimentos, vivienda y asistencia legal.
Fecha: Enero 13,2026
Hora: 7-9PM
Lugar: 5326 176th St SW Lynnwood WA
Para más información, contactar a: Karina Gasperin 425 343 8492
