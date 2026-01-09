Lynnwood clinic offers free vaccination clinic for under-resourced families



Vaccination Clinic for Our Community – No Insurance Needed





Lynnwood Wa. – January 08 – The Well Being Community Center, in collaboration with Verdant Health Commission, Snohomish County Health Department, Marz Group, and Silver Creek Family Church, is hosting a free vaccination clinic for adults in our community. Everyone is welcome—no insurance required.





Event Highlights:

Free adult vaccinations

Gift cards for the first 50 attendees

Notary services available

Community resources on site

Emergency preparedness packages available Bring your family, friends, and neighbors! This is a wonderful opportunity to stay healthy, access resources, and connect with your community.



Our Vision:

We are building a community where everyone feels they belong and has the resources to support mental, physical, social, and emotional well-being.





Our Approach:

We serve under-resourced and vulnerable families at no cost, offering support groups, classes, cultural celebrations, arts programs, environmental initiatives, and help accessing resources like food, housing, and legal assistance.





Date: January 13, 2026

Time: 7-9pm

Location: 5326 176th St SW Lynnwood WA.



For more information, contact: Karina Gasperin 425 343 8492

Clínica de Vacunación para Nuestra Comunidad – No se Requiere Seguro Médico

[Ciudad, Estado] – [Fecha] – El Well Being Community Center, en colaboración con Verdant Health Commission, Departamento de Salud del Condado de Snohomish, Marz Group y Silver Creek Family Church, invita a la comunidad a participar en una clínica de vacunación gratuita para adultos. ¡Todas las personas son bienvenidas, no se requiere seguro médico!





Destacados del Evento:

Vacunas gratuitas para adultos

Tarjetas de regalo para las primeras 50 personas

Servicios notariales disponibles

Recursos comunitarios en el lugar

Paquetes de preparación para emergencias disponibles ¡Trae a tu familia, vecinos y amistades! Esta es una excelente oportunidad para cuidar tu salud, acceder a recursos y conectarte con tu comunidad.



Nuestra Visión:

Construimos una comunidad donde todas las personas se sientan parte y tengan los recursos necesarios para apoyar su bienestar mental, físico, social y emocional.





Nuestro Enfoque:

Atendemos a familias vulnerables y con recursos limitados de manera gratuita, ofreciendo grupos de apoyo, clases, celebraciones culturales, programas de arte, iniciativas ambientales y orientación para obtener recursos como alimentos, vivienda y asistencia legal.





Fecha: Enero 13,2026

Hora: 7-9PM

Lugar: 5326 176th St SW Lynnwood WA



Enero 13,2026

Para más información, contactar a: Karina Gasperin 425 343 8492







