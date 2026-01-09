Lynnwood clinic offers free vaccination clinic for under-resourced families

Friday, January 9, 2026


Vaccination Clinic for Our Community – No Insurance Needed

Lynnwood Wa. – January 08 – The Well Being Community Center, in collaboration with Verdant Health Commission, Snohomish County Health Department, Marz Group, and Silver Creek Family Church, is hosting a free vaccination clinic for adults in our community. Everyone is welcome—no insurance required.

Event Highlights:
  • Free adult vaccinations
  • Gift cards for the first 50 attendees
  • Notary services available
  • Community resources on site
  • Emergency preparedness packages available
Bring your family, friends, and neighbors! This is a wonderful opportunity to stay healthy, access resources, and connect with your community.

Our Vision:
We are building a community where everyone feels they belong and has the resources to support mental, physical, social, and emotional well-being.

Our Approach:
We serve under-resourced and vulnerable families at no cost, offering support groups, classes, cultural celebrations, arts programs, environmental initiatives, and help accessing resources like food, housing, and legal assistance.

Date: January 13, 2026
Time: 7-9pm
Location: 5326 176th St SW Lynnwood WA.

For more information, contact: Karina Gasperin 425 343 8492
------
Clínica de Vacunación para Nuestra Comunidad – No se Requiere Seguro Médico
[Ciudad, Estado] – [Fecha] – El Well Being Community Center, en colaboración con Verdant Health Commission, Departamento de Salud del Condado de Snohomish, Marz Group y Silver Creek Family Church, invita a la comunidad a participar en una clínica de vacunación gratuita para adultos. ¡Todas las personas son bienvenidas, no se requiere seguro médico!

Destacados del Evento:
  • Vacunas gratuitas para adultos
  • Tarjetas de regalo para las primeras 50 personas
  • Servicios notariales disponibles
  • Recursos comunitarios en el lugar
  • Paquetes de preparación para emergencias disponibles
¡Trae a tu familia, vecinos y amistades! Esta es una excelente oportunidad para cuidar tu salud, acceder a recursos y conectarte con tu comunidad.

Nuestra Visión:
Construimos una comunidad donde todas las personas se sientan parte y tengan los recursos necesarios para apoyar su bienestar mental, físico, social y emocional.

Nuestro Enfoque:
Atendemos a familias vulnerables y con recursos limitados de manera gratuita, ofreciendo grupos de apoyo, clases, celebraciones culturales, programas de arte, iniciativas ambientales y orientación para obtener recursos como alimentos, vivienda y asistencia legal.

Fecha: Enero 13,2026
⏰ Hora: 7-9PM
📍 Lugar: 5326 176th St SW Lynnwood WA

Para más información, contactar a: Karina Gasperin 425 343 8492


