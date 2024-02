Local students named to Dean's List at the University of Washington

The Quad at the UW. Photo by Steven H. Robinson

Students from the Shoreline, Lake Forest Park, and north Seattle circulation area have been named to the Dean's List at the University of Washington for Spring 2023 Quarter. Students from the Shoreline, Lake Forest Park, and north Seattle circulation area have been named to the Dean's List at the University of Washington for Spring 2023 Quarter.





To qualify for the Dean's List, a student must have completed at least 12 graded credits and have a grade point average of at least 3.50 (out of 4). Students are notified that they have achieved this distinction when they receive their grades for the quarter.



The students are listed alphabetically by ZIP code



STUDENT NAME SCHOOL YEAR





Zip Code: 98133 - central Shoreline and north Seattle





Mahilet Senai Abraha senior

Cylia Abrous senior

Arlind Ajvazi junior

Sam Omar Alam junior

Naema Omar Ali freshman

Zynab Yahya Al-Sharah senior

David Mark Antush senior

Alex Arevalo-Perez senior

Charles Poku Asiedu freshman

Sierra M'Lis Ayers junior

Lena Bae senior

Sophie Maria Balint senior

Gelila T Bekele sophomore

Marala Berdyeva senior

Mckaylie Nicole Bergeron senior

Ahmad Bilal senior

Charlie Charles Bond sophomore

Matthew Branaman senior

Ian Nicholas Brown senior

Torin Jade Burns junior

Lyndsay Ann Campbell junior

Shardae Cann senior

Shelby Raymond Canterbury senior

Renee Wu Chalfin senior

Albert Chang sophomore

Alston Chen sophomore

Eileen Chen freshman

Rongjie Chen sophomore

Jemma Grace Clark senior

Ly Thi Cooley junior

Zoe Gabriela Cooper senior

Jose Manuel Cuevas Lopez senior

Colin Tyler Dao sophomore

Drew Pierce Davidson senior

Ynah Dimalanta junior

Brandon John Egenes junior

Chris Entrop junior

Gwyneth Moody Etches senior

Jennifer Feng sophomore

Daniel Fleury senior

Ione Danielle Fox sophomore

Cale Xiaojun Fuoco senior

Linnea Gabriel junior

Gina Maone Gerrard senior

Sofia Marie Gerrard senior

Tess Martine Gerrard senior

Julien Tobias Goldstick senior

Liliana Gomez Bermudez junior

Ruben Ruben Gonzalez junior

Leila Guilhemotonia senior

Zeynel Cagdas Gurbuz senior

Naomi Siyoum Hailu sophomore

Jacob Christopher Hamiprodjo sophomore

Rachelle Hampshire junior

Tawnie Hanna senior

Kyra Nicole Hanssen junior

Lucy Anne Heagler junior

Katherine Edna Hegerberg senior

Austin Herschel Henley senior

Allison Anh N Ho sophomore

Daniel D Houston senior

Harper Stephen Hults senior

Iris Hyseni junior

Mar Anthony Ibarra junior

Rachel Mariko Iritani senior

Khalil Ismail freshman

Sontri Khawajen Jorkhang freshman

Myra Daiyeong Kang junior

James Joon Kim senior

Suah Kim freshman

Adrian Amadeus Kulawiuk senior

Grace Hong Ngoc Lam junior

Nick Langhorne senior

Brandon Jun Lee freshman

Jun Lee senior

Mitchell Raye Lee freshman

Thomas Junhee Lee senior

Veronica Yu Lee senior

Katherine Alice Li senior

Ray Nobel Li senior

Wen Li junior

Pengfei Liu senior

Maxwell Ellis London junior

Matthew Jonathan Ly junior

Peter Wahyudianto Madin junior

Samuel Fisher Mainwaring junior

Katie Makepeace senior

Samantha-Lynn Gonzales Martinez junior

Dane William Meade senior

Danait Misgina Mehari junior

Nahom Misgina Mehari senior

Alana Rose Mendez junior

Ashley Ayaho Mochizuki senior

Saba Modares junior

Michelle Gabrielle Monteza junior

Hamdi Nasir senior

Kirubel S Negash senior

Jonathan Dante Nelson junior

Moses Caleb Nesteruk junior

Elyssa Monique Nguyen senior

Thinh-Huy Alex Nguyen junior

Angel Deane Notter sophomore

Paul Hyekyoon Oh freshman

Mari Elizabeth Okumoto junior

Sara Kate Orme senior

Evelyn Osburn junior

Chris J Owen senior

Samuel Benjamin Perkowski sophomore

David Raphael Purnomo junior

Muhammad Tayyib Abdul Rahman junior

Sanya Rai senior

Noahlil Joshua Lim Ramos freshman

Will A Robertson junior

Angelique Catalina Rodriguez senior

Jake Henry Rose junior

Roland James Ernest Rothwell junior

Cynthia Liliana Ruelas junior

Samuel Thomas Rutter junior

Hannah M Saito senior

Camille Valino Sandoval junior

Ali Elizabeth Santiago junior

Rohan Sareen senior

Anjali Lisa Pardanani Schatzer sophomore

Sonam Sharma junior

Angelina Mei Shih junior

Nathan Ryan Sidik junior

Joshua Alexander Sommer sophomore

Dan Cade Sutton junior

Cade Toshitake Tanaka junior

Tenzin Tashi sophomore

Saron Dawit Tekle senior

Brian Keith Turner senior

Erika Esmeralda Vazquez senior

Alana Walton senior

Andrew C Walton-Holt junior

Jacob Waltzer sophomore

Alex Eugene Whitney junior

Tori Abigail Winkler senior

Kathie Li Wu sophomore

Joel Sun-Chul Yang junior

Joseph Yared junior

Jaime Yazzie junior

Taha Yehia junior

Tensae Habeney Yohannes sophomore

Michelle Zhang junior

Eileen Zhao sophomore





Zip Code: 98155 - east Shoreline and Lake Forest Park



Mara Rachel Amole senior

Izzie Maia Aberin Angulo senior

Isabel K Araneta junior

Fatemeh Ozra Athari senior

Eunice Seung-Oak Back freshman

Nick Bryan Baker junior

Jasmine N Barreto junior

Isabelle Bartholomay senior

Yordanos Beraki Berhane sophomore

Ellie Faye Bieler senior

David Fletcher Broadhead junior

Matthew A Brooke senior

Joy Chen senior

Danielle Hanju Chi sophomore

Yubin Cho sophomore

Brian Christianson junior

Newt Martina Coleman sophomore

Kaden R Connor senior

Sophronia Parks Corbin senior

MeiWei Catrin Corcoran-Sipe junior

Rolando Adalberto Cordova-Kelly senior

Ronin Grey Crawford sophomore

Josh T Creech sophomore

Nikola S Cumic sophomore

Flora Siri Cummings sophomore

Ronin Sullivan Deo-Campo Vuong sophomore

Carys A Dimmers-King junior

Collin Yitu Dong junior

Elise Tatiyana Dorvilias senior

Michelle Bao-Tran Duong senior

Hoda Sayed El Anany sophomore

Megan Elizabeth Fellstrom junior

Xiaoxiao Feng senior

Shale C Ferdana senior

Hannah Forbes senior

Enrique Garcia senior

Abiyu Ghezahegn senior

Mabel Rose Gibbons junior

William Gilfoil senior

Livia Claire Glascock senior

Nathaniel Kelly Gniffke senior

Stephanie Guillen-Romero junior

Gary Guo senior

Jane Estfanose Hailemariam senior

Lyla Rosa Higgins sophomore

Zoya Celeste Hill-Sargizi sophomore

Rebekah Marie Hinojosa sophomore

Sam Mahlon Holman senior

Jasmine Huynh junior

Joel Curtis Hyde freshman

Hibaq Saed Ismail junior

Mawahib Saed Ismail senior

Kyle Min Johnson junior

Emma E Kamb senior

Calvin Xavier Kennedy sophomore

Eva Khosin senior

Rachael Siyung Kim sophomore

Sarah Brianne King-Scott junior

Carl Hindrick Klay sophomore

Anna Ysabel Knyphausen freshman

Collin Alexander Kwok junior

Manal Lakrad senior

Long Minh Lam senior

Eric Finn Lebo senior

Katherine Lee junior

Ling Ling Lee senior

David Victor Levy junior

Sergei Lewis junior

Christine Teng Liang freshman

Oliver Cordon Lohrentz junior

Aiden Jun Wen Luo freshman

Merveille Madilamba senior

Delaney Louise McCormack senior

Jannah Amirah McDaniel junior

Tess H McKee sophomore

Teddy Barry McMahon senior

Denna Milaninia senior

Mya Lauren Mosley senior

Olivia Nicole Muilenburg junior

Kaelise J Muzzy senior

Kat Kamika Nakasone senior

Gabriel Zane Nelson junior

Hoa Thi Nguyen junior

Julia Tsion Nichols senior

Beth A Obssie senior

Owen Julian Onstad-Hargrave sophomore

Kennedy Otani senior

Jocelyn Pangukir junior

Rohan Panigrahi sophomore

Joe Gilbert Patterson senior

Aly Waters Patwa sophomore

Alexei Antonio Perez-Mihailov junior

Ryan Dennis Phang junior

Aric Robert Prieve senior

Teja Praneeta Sandeep Raichur freshman

Muhammad Saad Rehman senior

Jay Victor Reyes junior

Anfel Hassan Reza senior

Maya Louise Roark junior

Israel Mikael Rodarte-Levvi senior

Maddie Roth junior

Megan Caitlin Rudberg sophomore

Mellot B Samuel junior

Ruben Santiago Juarez senior

Roswell Sass freshman

Richard Todd Schindler senior

Shayne E Strey senior

Audrey Canopus Sun senior

Hannah Lauren Sy senior

Cindy Phuong Tran sophomore

Trang Thien Tran junior

Abdullah Ali Turkmen junior

Jonah Valenti junior

Jerlen Pascua Vega junior

Nina Ngoc Vo sophomore

Amelie Summer Raven Whitesell sophomore

Alex Wu sophomore

Jiahui Zeng senior

Esther A Ziliak junior





Zip Code: 98177 - west Shoreline



Beza T Aramde junior

Max Maximus Arevalos junior

Carter Pascual Baptista-Allan sophomore

Jonathan Mark Birchman senior

Ivan William Brown senior

Evan Nelson Butler senior

Ellie Nozomi Chew senior

Ashley Rose Ching senior

Won Moon Moon Cho senior

Andrew Steven Counter senior

Griffin Mccallum Easthouse senior

Alex W Eng junior

Althea Helen Ericksen junior

Erik William Ertsgaard senior

Paul Paul Fallon senior

Colin Michael Findley sophomore

Nicholas Lyman Fowler junior

Naeha Sarah Geogy senior

Lewis Matthew Going junior

Fatimah Maryam Goudarzi senior

Maryam Goudarzi junior

Lucy Lella Joie Gunning sophomore

Mohamoud Ahmed Hassan senior

Wesley Hill senior

Isaac Gabriel Keen freshman

Kuwon Kim sophomore

Lucas Henry Kleyn senior

James Kenneth Liu senior

Kimlong Dinh Nguyen senior

Tam Thanh Nguyen senior

Cole Patrick Nouwens senior

Jasmine Pearl Ogaki senior

Lily Kikue Okamura senior

Kai Poffenbarger Kai Poffenbarger Orion sophomore

McCartney Marie Ozbun junior

Claira Elizabeth Petit senior

Kerry Lyn Petit junior

Easton Robert Pierce senior

Anna Leigh Pitts senior

Arpit Rathee sophomore

Kalyani Allison Russnak senior

Aidan Garrison Schutte freshman

Natasha Jane Konado Shafer sophomore

Justin Cole Spiller freshman

Molly Kristine Stamey junior

Jackson Wallace Terhark junior

Sam Avery Tibbetts sophomore

Sing Well Well To freshman

Julia Tam Tran senior

Tam Thi Phuong Tran sophomore

Emmie Jiang Wang senior

Eliza Rain Wilkins junior

Vincent Patrick Wilson junior

Isaac Michael Yeager freshman

Sang-Won Yu senior