Mammogram Van scheduled for Shoreline-LFP Senior Center April 29, 2026

Monday, April 6, 2026

Mobile mammograms
Fred Hutch Mammogram Van offers free screenings at the Shoreline-LFP Senior Activity Center Wednesday April 29, 2026.

For women 40 and older, getting a yearly screening mammogram is an important part of your preventative health care. 

Fred Hutch's state-of-the-art van makes it fast and convenient to get the care you need locally. 

Appointments take approximately 15 minutes!

WHEN: April 29, 2026 from 9:00am - 3:30pm
COST: N/A
LOCATION: Shoreline-Lake Forest Park Senior Activity Center, 18560 1st Ave NE
REGISTRATION: Call 206-606-7800 or visit FredHutch.org/Mammovan


Posted by DKH at 12:48 AM
Tags:

0 comments:

Post a Comment

We encourage the thoughtful sharing of information and ideas. We expect comments to be civil and respectful, with no personal attacks or offensive language. We reserve the right to delete any comment.

Subscribe to: Post Comments (Atom)
ShorelineAreaNews.com
Facebook: Shoreline Area News
Twitter: @ShorelineArea
Daily Email edition (don't forget to respond to the Follow.it email)

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP  