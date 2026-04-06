Mammogram Van scheduled for Shoreline-LFP Senior Center April 29, 2026
Monday, April 6, 2026
|Mobile mammograms
For women 40 and older, getting a yearly screening mammogram is an important part of your preventative health care.
Fred Hutch's state-of-the-art van makes it fast and convenient to get the care you need locally.
Appointments take approximately 15 minutes!
WHEN: April 29, 2026 from 9:00am - 3:30pm
COST: N/A
LOCATION: Shoreline-Lake Forest Park Senior Activity Center, 18560 1st Ave NE
REGISTRATION: Call 206-606-7800 or visit FredHutch.org/Mammovan
