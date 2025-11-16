Making Sense of Medicare in 2026 - presentation at Senior Center November 18, 2025
Sunday, November 16, 2025
Join Carrie Hagel, licensed Medicare broker, for a clear and helpful overview of what’s new with Medicare Supplements, Medicare Advantage and Medicare drug plans for 2026.
Bring your questions and leave feeling confident about your options.
Tuesday November 18, 2025 from 2-3pm. Free.
REGISTRATION - Call or visit the Shoreline Lake Forest Park Senior Activity Center 206-365-1536
