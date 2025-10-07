Boys tennis: Shorecrest v Lynnwood
Tuesday, October 7, 2025
10/6/202Lynnwood 4 - Shorecrest 3
Singles
- Victor Nguyen (L) def. Ashton Johnson 1-6, 6-2, 10-6
- Zane Weber (S) def. Brandon Tran 2-6, 6-3, 10-3
- Nathaniel Skonier (S) def. Kaden Chor 6-1, 6-1
- Cole Betancourt (L) def. Andrew Broweleit 6-1, 6-1
- Miles Garbaccio-Asher Martin (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 6-2, 6-3
- Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-3, 6-3
- Jaikin Choy-Simon Huynh (L) def. Micah Koehler-Noah Koehler 6-3, 6-2
