Boys tennis: Shorecrest v Lynnwood

Tuesday, October 7, 2025

Boys tennis
10/6/202
Lynnwood 4 - Shorecrest 3

Singles
  1. Victor Nguyen (L) def. Ashton Johnson 1-6, 6-2, 10-6
  2. Zane Weber (S) def. Brandon Tran 2-6, 6-3, 10-3
  3. Nathaniel Skonier (S) def. Kaden Chor 6-1, 6-1
  4. Cole Betancourt (L) def. Andrew Broweleit 6-1, 6-1
Doubles
  1. Miles Garbaccio-Asher Martin (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 6-2, 6-3
  2. Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-3, 6-3
  3. Jaikin Choy-Simon Huynh (L) def. Micah Koehler-Noah Koehler 6-3, 6-2
Coach Rob Mann

Posted by DKH at 2:47 AM
Tags: ,

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment

We encourage the thoughtful sharing of information and ideas. We expect comments to be civil and respectful, with no personal attacks or offensive language. We reserve the right to delete any comment.

Subscribe to: Post Comments (Atom)
ShorelineAreaNews.com
Facebook: Shoreline Area News
Twitter: @ShorelineArea
Daily Email edition (don't forget to respond to the Follow.it email)

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP  