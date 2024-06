Local students named to the Dean's List at the University of Washington

University of Washington quad. Photo by Steven H. Robinson

Students from Shoreline & Lake Forest Park named to the Dean's List at the University of Washington for Winter 2024 Quarter.

Sarah Avedovech junior

Jasper Rei Balinas senior

Carter Pascual Baptista-Allan junior

Jonathan Mark Birchman senior

Ella M Blanchard junior

Elijah Trapp Bloom sophomore

Noah David Bowerman sophomore

Evan Nelson Butler senior

Rachel Jewel Cameron junior

Beta Chen junior

Ashley Rose Ching senior

Nathanael Gehbrehiwet Daniel sophomore

Olivia Rose D'Cafango senior

Alex W Eng senior

Valeria Isabel Enriquez junior

Isabelle Nicole Falkin junior

Jake Kelson Ferguson sophomore

Colin Michael Findley junior

Joseph Hugh Garnsey-Harter freshman

Louis Michael Garnsey-Harter sophomore

Mario Ge junior

Naeha Sarah Geogy senior

Eyael Getachew senior

Blake Matthew Gettmann freshman

Merit Tesfalem Ghidey sophomore

Maryam Goudarzi senior

Lucy Gunning junior

Saron Estfanose Hailemariam senior

Maya Coltrane Halloran freshman

Charles Sebastian Hamilton-Eppler senior

Alex Skye Harwood junior

Mohamoud Ahmed Hassan senior

Lauren Kelly Hullmayer freshman

Hanan Islaim senior

Jon Jones senior

Sophia Keen senior

Essix Kelly junior

Liam David Kelly sophomore

Kuwon Kim junior

James Lee junior

Spencer Harrison Lemke junior

David A Lopes senior

Gina Paige Mercer junior

Brynn Lane Morrison junior

Poffenbarger Orion junior

Anna Ostrem senior

McCartney Marie Ozbun senior

Sinead Jennifer Payne sophomore

Kerry Lyn Petit junior

Alexander Raimund Pichler freshman

Arpit Rathee senior

Eva Louise Scearce freshman

Luke Barrett Sellers senior

Natasha Shafer senior

Elise Corinne Soper junior

Justin Cole Spiller sophomore

Suhaib Tabuni senior

Jackson Wallace Terhark senior

Sam Avery Tibbetts junior

Daniel Marcus Uhm sophomore

Emmie Jiang Wang senior

Christoph Gabriel Wiehle senior

Eliza Rain Wilkins junior

Isaac Michael Yeager sophomore







To qualify for the Dean's List, a student must have completed at least 12 graded credits and have a grade point average of at least 3.50 (out of 4). Students are notified that they have achieved this distinction when they receive their grades for the quarter.The students are listed alphabetically by ZIP codeRefik Omer Abduro seniorMouna Abrous sophomoreSarah Tesfaye Adera seniorDaniel Admassu juniorArlind Ajvazi seniorRemi Alidon seniorCharles Poku Asiedu sophomoreJon Avelino Coronado seniorSierra Ayers seniorLena Bae seniorAllen Kai Benge seniorCharlie Charles Bond juniorKally Michelle Chamberlain freshmanAries Daoxuan Chen juniorBella Chen juniorEileen Chen sophomoreRongjie Chen juniorRachel Sophie Clagett sophomoreJose Manuel Cuevas Lopez seniorColin Tyler Dao juniorCassidy Pearl Davis sophomoreSidney Daza sophomoreJuan Alexander De La Rosa Sanchez juniorYnah Dimalanta seniorPeirong Ding seniorMadison Christalyn Edwards juniorBrandon John Egenes seniorEli Kihyun Eun freshmanJennifer Feng seniorElias Wang Foreman sophomoreIone Danielle Fox juniorKoket Gebiremichael sophomoreAxumawit G Gebregziabher seniorSara Gebremedhin juniorGina Maone Gerrard seniorSofia Marie Gerrard seniorTess Martine Gerrard seniorJulien Tobias Goldstick seniorRuben Ruben Gonzalez seniorGeorge Richard Graves juniorKai Green sophomoreSkye Greer seniorGreg Robert Guettler sophomoreBonnie Chen Ha seniorJoel Goitom Habtemicheal freshmanSenay Gelazgi Hailai seniorKyra Nicole Hanssen seniorBailey Ambrose Heller seniorAllison Ho juniorNicole Christy Huang juniorIris Hyseni seniorAstrid Kaia Jarvegren juniorkulwinder Jaswal seniorCage Jensen freshmanSontri Khawajen Jorkhang sophomoreCharity Joy seniorDinesh K C juniorMyra Daiyeong Kang juniorJames Joon Kim seniorGrace Lam seniorNick Langhorne seniorKatherine Alice Li seniorRay Nobel Li seniorThanath Jack Lohitnavy freshmanMatthew Jonathan Ly seniorPeter Wahyudianto Madin seniorSamuel Fisher Mainwaring seniorSamantha-Lynn Gonzales Martinez seniorJillian Robyn McRae sophomoreDanait Misgina Mehari seniorNatenale Mekonen freshmanAlana Rose Mendez seniorAbel Girma Mitiku juniorAshley Ayaho Mochizuki seniorSaba Modares seniorCobi Edward Morales freshmanKatelyn Quinn Moy sophomoreEnrique S Munoz seniorMoses Caleb Nesteruk seniorMinh Hoang Nguyen sophomoreThinh-Huy Alex Nguyen seniorAngel Deane Notter juniorPaul Hyekyoon Oh sophomoreMari Elizabeth Okumoto seniorEithon Alexander O'Reilly freshmanEvelyn Osburn seniorChris J Owen seniorGerel Pasag seniorMuhammad Pasha Badranaya juniorSamuel Benjamin Perkowski seniorHana Tuyet Phan seniorDavid Raphael Purnomo seniorMarley Macalian Quinn juniorMuhammad Rahman seniorNoahlil Joshua Lim Ramos sophomoreWill A Robertson seniorAngelique Catalina Rodriguez seniorJake Henry Rose seniorRoland Rothwell seniorSamuel Thomas Rutter seniorEllen Jean Salenjus juniorAli Elizabeth Santiago seniorAnjali Schatzer juniorAngelina Mei Shih seniorNathan Ryan Sidik seniorJoshua Alexander Sommer juniorSamantha Quinlan Sonntag freshmanAndy Dan Stanciu juniorHenry Strayer seniorCade Toshitake Tanaka seniorCary Mae Tanaka sophomoreAmanuel Zegabriel Tedla sophomoreJoseph Tedros juniorCaelan Matthew Tiemeyer freshmanValerie Tsaiding juniorSebastien Kraus Villanueva freshmanDion Van Vo juniorJonas Wabenga sophomoreJacob Waltzer juniorAlex Eugene Whitney seniorLogan William Wright freshmanJoseph Yared seniorJaime Yazzie seniorTaha Yehia seniorDominique Dominique Zambrano seniorMichelle Zhang seniorEileen Zhao juniorIzzie Angulo seniorLaraib Anjum seniorOrion Atticus Aungst freshmanMarjorie Barker seniorJasmine N Barreto seniorErik John Bengtson juniorEllie Faye Bieler seniorHannah Rose Bolton sophomoreDavid Fletcher Broadhead seniorTruc Mai Nancy Bui seniorSam Lawrence Burke juniorAmber Calderon juniorLucia Bella Carli freshmanChan Chan juniorJerry Chen freshmanJasmine Chiu juniorYubin Cho juniorElliot Choi seniorBrian Christianson seniorNewt Martina Coleman seniorToen Conway-Yasuyama sophomoreMeiWei Catrin Corcoran-Sipe seniorRonin Grey Crawford juniorJosh T Creech juniorFlora Siri Cummings juniorDaniel Son Dang sophomoreRonin Sullivan Deo-Campo Vuong juniorCarys A Dimmers-King seniorCollin Yitu Dong seniorBruce Duong juniorHoda Sayed El Anany juniorNazim Hussain Farooqi seniorSuki Blue Fasano seniorMegan Elizabeth Fellstrom seniorAnnika Rose Fisher sophomoreMax Allan Fisher juniorKent Garma juniorSkye Gearhart seniorAllison Paris Giroux seniorNathaniel Kelly Gniffke seniorStephanie Guillen-Romero seniorGary Tianhao Guo seniorLyla Rosa Higgins juniorZoya Celeste Hill-Sargizi juniorAndy Hoang juniorJoel Curtis Hyde sophomoreChiharu Chiharu Imaki freshmanHibaq Saed Ismail seniorFal Efrem Iyoab seniorKyle Min Johnson seniorBJ Kaious juniorBen Kaplan sophomoreNavsirat Kaur juniorCalvin Xavier Kennedy juniorJaveria Khan juniorAnna Ysabel Knyphausen juniorKira Koeller sophomoreCollin Alexander Kwok seniorKatherine Lee seniorKevin Lee juniorDavid Victor Levy seniorFletcher Henry Lohrentz sophomoreOliver Cordon Lohrentz seniorAiden Luo sophomoreAbdu Ayoub Mahamoued juniorJack William Marshall freshmanEmanuel Martinez freshmanJoseph Luis Martinez freshmanCJ Jaden McCullum-Zempel seniorJannah Amirah McDaniel seniorZhihao Meng seniorLee Janzen Morel seniorKeira Marisa Morrissey juniorMya Lauren Mosley seniorOlivia Nicole Muilenburg seniorEmmi Nettles freshmanHoa Thi Nguyen seniorKevin Kiet Nguyen juniorXuan Bach Nguyen juniorOwen Julian Onstad-Hargrave juniorHorea Oprean juniorAly Waters Patwa juniorAlexei Antonio Perez-Mihailov seniorSah Ngoc Pham seniorRyan Dennis Phang seniorLaila Rabaa sophomoreTeja Raichur sophomoreKenneth Ramirez-Moreno freshmanJay Victor Reyes seniorBeck Rice-Narusch juniorKian Kian Riffle freshmanMaya Louise Roark seniorJordan Ray Robertson-Modell freshmanKathryn Rochleau-Rice sophomoreIsrael Mikael Rodarte-Levvi seniorTyler Thomas Saeteurn sophomoreMellot B Samuel seniorRoswell Sass sophomoreMarbin Kumar Shrestha sophomoreBenjamin Samuel Silber juniorAmira Souikni juniorAudrey Canopus Sun seniorJustin Sun juniorCaleb Tecleab freshmanOmna F Tekeste juniorMarkell Marcel Thornton juniorAllan Chau Tong sophomoreCindy Phuong Tran juniorHieu Quang Tran juniorKhang Duy Tran freshmanThuyBaoTran Tran seniorTiana Renee Tran sophomoreTrang Thien Tran seniorAbdullah Ali Turkmen seniorBenji Ruckstuhl Valenti seniorJonah Valenti seniorAsha Ruth Viswanathan juniorNina Ngoc Vo juniorIsabella O Washburn seniorJalen Beyene Webber juniorAmelie Whitesell juniorAlex Wu juniorNathan Henri Yandell juniorJiahao Zeng sophomoreJiahui Zeng seniorLogan Reid Anderson freshmanRena Anderson sophomoreBeza T Aramde seniorMax Maximus Arevalos senior