Free event celebrates Mexican culture through music and dance - May 16, 2024 at the Moore Theatre in Seattle

Seattle Theatre Group Presents

México en el Corazón

May 16, 2024

This event takes place in Seattle, sponsored by several local Shoreline businesses. This is a free event celebrating the Mexican culture through music and dance at the Moore Theater on May 16, 2024 at 7:00pm.

Tickets must be secured in advance through the STG website. GET TICKETS Thursday, May 16, 2024Doors at 6:00pmShow at 7:00pmAll General AdmissionAll Ages, Bar w/ Valid IDTodas las edades / Bar con identificación válidaEvento gratuito con boletos. Boletos disponible miércoles 30 de abril a las 12:00Free ticketed event. Tickets available Tuesday, April 30 at 12:00pm*Por favor llegue temprano ya que no se garantizan asientos después de las 6:30pm*Please arrive early, as seating is not guaranteed after 6:30pmVive la vibrante cultura de México a través de una cautivadora noche de música y danza. "México en el Corazón" celebra las ricas tradiciones y folklore de este hermoso país con la música, la danza y los colores de los estados de Nuevo León, Michoacán, Baja California y Jalisco. Con la participación del aclamado Ballet Folclórico Guadalajara, el Mariachi Juvenil Colotlán y el grupo norteño Pepe y sus Pepillos, quienes viajan desde México.Este evento es gratuito para la comunidad gracias a nuestros patrocinadores locales: The Jalisco Club, Consejo de Federaciones Jaliscienses of Washington State, Seattle Theatre Group, North American Institute for Mexican Advancement (NAIMA), Mazatlan Mexican Restaurants, La Palmera Mexican Restaurant, Agave Cocina and Cantina, Toreros Mexican Restaurant, Softec Services, Chempros, y El Dorado TortillaExperience the vibrant culture of Mexico through a captivating evening of music and dance. México en el Corazón celebrates the rich traditions and folklore of this beautiful country with the music, dance and colors of the states of Nuevo León, Michoacán, Baja California and Jalisco. Featuring Ballet Folclórico Guadalajara, Mariachi Juvenil Colotlán and norteño group Pepe y sus Pepillos.This event is free for the community thanks to our local sponsors: The Jalisco Club, Consejo de Federaciones Jaliscienses of Washington State, Seattle Theatre Group, North American Institute for Mexican Advancement (NAIMA), Mazatlan Mexican Restaurants, La Palmera Mexican Restaurant, Agave Cocina and Cantina, Toreros Mexican Restaurant, Softec Services, Chempros, and El Dorado Tortilla