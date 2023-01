Registration is open for the free, virtual Spring 2023 Parent Leadership Training Institutes in English or Spanish

Registration is open for the free, virtual Spring 2023 Parent Leadership Training Institutes in English and Spanish. Registration is open for the free, virtual Spring 2023 Parent Leadership Training Institutes in English and Spanish.





Classes begin Saturday, February 25, 2023 and continue every Thursday from 6pm to 9pm and every Saturday from 9am to noon.





Parents learn leadership and public speaking skills and how to understand and navigate systems. They develop a community project to benefit their schools or communities.



Graduation will take place on Saturday, May 20th at the Washington State Capitol.





Participants must be able to attend the first two classes on Saturday, February 25th and Saturday, March 4th. Graduates are eligible to receive 5 elective community college credits.







¡Nuestros mejores deseos para un año nuevo lleno de paz, alegría y salud! ¡Nuestros mejores deseos para un año nuevo lleno de paz, alegría y salud!





La inscripción está abierta para los Institutos de Liderazgo de Padres de primavera de 2023. Los cursos son virtuales y gratuitos en inglés y español.





Las clases comienzan el sábado 25 de febrero y continúan todos los Miércoles de 6pm a 9pm y todos los sábados de 9am a mediodía.





Los padres aprenden, liderazgo, como hablar en público y como navegar diferente sistemas.La graduación tendrá lugar el sábado 20 de mayo en el Capitolio del Estado de Washington.





Los participantes deben poder asistir a las dos primeras clases el sábado 25 de febrero y el sábado 4 de marzo. Los graduados son elegibles para recibir 5 créditos para el colegio comunitario.