University of Washington: Area students named to the Dean’s List

Cherry trees in the quad at the UW

Photo by Mike Remarcke

AREA STUDENTS NAMED TO THE DEAN'S LIST AT THE UNIVERSITY OF WASHINGTONStudents from the Shoreline and Lake Forest Park circulation area have been named to the Dean's List at the University of Washington for Winter 2020 Quarter.To qualify for the Dean's List, a student must have completed at least 12 graded credits and have a grade point average of at least 3.50 (out of 4). Students are notified that they have achieved this distinction when they receive their grades for the quarter.The students are listed alphabetically by zip code.STUDENT NAME SCHOOL YEARMahilet Senai Abraha freshmanConnor James Adams juniorLina Khaled Ajez juniorKaitlyn Yun Amundsen sophomoreMicaela Atherly seniorTemesgen Baye seniorGrace C Brendle seniorSierra Madison Brown seniorJi Hun Cha seniorAlan Chang sophomoreOrion Daokang Chen seniorZi Chao Chen sophomoreZimiao Chen seniorZiyin Chen seniorBritnie Chin seniorCameron K Chin seniorJemma Grace Clark freshmanAlyssa Ellen Cote juniorPhilip A Cupat juniorJaymen Charles Davis seniorRebecca Davis seniorLi Dong Deng juniorClara Marie Dixon seniorTiger Dorriz freshmanTianrong Du seniorSophia Ferreira Faller sophomoreJamie Forschmiedt seniorFallon Frederick juniorLuwam Lilly Gezai sophomoreLogan Gnanapragasam seniorAdam Abdulwahab Haji freshmanJack A Hamilton sophomoreBrian J Henry juniorRobert Hoang seniorMargaret Hsiao juniorYuyi Huang sophomoreFranklin Huynh seniorSantino V Iannone seniorMinji Kang seniorVan Kirby juniorBasir Koleini freshmanBenjamin Michael Korn sophomoreIlya D Kucherov seniorAdrian Amadeus Kulawiuk freshmanYanway Lai juniorSarah Quynh Le seniorPaul Leanza juniorKyrsten Nicole Leazer juniorEunmin Lee juniorAdriel Song-Ann Liau juniorMichelle Lu juniorBaoyi Ma juniorDu Huy Mach freshmanDaniel Joseph Nallas Malixi freshmanJohn Timothy Manaois sophomoreYara Hussam Marouf sophomoreBrian A Maxwell seniorKatelyn Noel Medalia sophomoreElliot K Min juniorKiwa Mizutani seniorBrandon Mochizuki sophomoreBehnaz Monzavi juniorGeorges Camille Motchoffo Simo seniorSamek Lal Mulepati juniorHannah G Murray juniorJoely Jene Nelson seniorGermaine Ng seniorAnthu Pham-Albert Nguyen juniorDaniel Sy Nguyen seniorTeresa Thanh Thanh Nguyen seniorAubree D Nichols seniorStella S Oh juniorFaith Olomon juniorHaley Taylor Osborn sophomoreSheela Pandey seniorIsaac Yubeen Pang seniorJoshua Park juniorConnor James Poe seniorJanos Ing-Shau Pollak juniorJasmine Pritikin freshmanKhaliun Purevdorj freshmanJames Qiu juniorSanya Rai freshmanBenjamin R Ramsay juniorElliot Raven juniorHaley Taryn Rooney-Wilcox juniorErin Roque juniorRhiannon L Ross sophomoreJessica Jasmin Ruelas sophomoreMadeleine Bell Rutter sophomoreAllen Saewong juniorSusan Saewong seniorHannah M Saito sophomorePaola Sanchez seniorDavira Shaffena seniorRebecca Joy Friday Sheaffer seniorMykalena C Sheldon juniorSelene H Sidani juniorMaya Busuego Sioson seniorPolina A Skrypka juniorHieu Trung Ta seniorAustin J Tantico juniorQuynh-Mi Hope To seniorPreston Tu freshmanSanjay S Unni seniorPaloma Marisol Vazquez sophomoreLuis Antonio Vicencio seniorMia Williams sophomoreAmanda X Yang seniorWeiye Zeng juniorBorui Zhang seniorYiyao Zhao juniorZhuojun Zhao seniorShalman U Ahmed juniorRose Marie Amlin sophomoreCallahan Rory Anderson seniorQuinten David Anderson juniorQasim Anjum seniorFatemeh Ozra Athari Nikoonejad sophomoreManahil Atiq juniorHoma Azadi seniorTimothy Luke Billing freshmanDanielle Ashley Blevens seniorOluyori Ayokanmi Bolonduro seniorSamantha Bowles juniorChase William Kenneth Brandon seniorThanh-Thao Thi Bui seniorVirginia L Cassady sophomoreHerman Man-Kit Chan seniorHannah F Cheung seniorAmos Hangyul Chi juniorQuentin George Childs juniorJosephine Ye-Eun Choi sophomoreClara Catherine Rose Cowan seniorNick James David Cowan seniorTracy L Dang juniorMegan Rose Darby sophomoreEvan Deiparine seniorNicholas Robert Della-Giustina juniorAnna E Dimak juniorMaria L Eastgate seniorAaron Brian Ellsworth juniorRahwa Hadish Gebretsadikan freshmanHaidi Nasr Ghobrial sophomoreTaylor Jonah Gibbons freshmanJacob Z Goldstein-Street juniorXinfeng Guo sophomoreChristine E Hahn seniorElroi Estfanose Hailemariam freshmanKyle Tianen Haining juniorRyan Hallgrimson juniorSarai Hancock freshmanElissa Piper Hausman freshmanDylan G Hayre seniorMariam Ahmed Hirsi seniorSamuel Mahlon Holman sophomoreJoseph Kumar Iannone sophomoreAlexander Scott Javor juniorKatherine Suzanne Jerauld sophomoreHuanying Jin juniorChakhim Kam juniorEmma E Kamb sophomoreMason Daniel Kamb seniorFaiz Muhammad Khan sophomoreJesse J Kidd juniorGa-Lomm Freesia Kim juniorDavid J Knowlton seniorAdam Kurniawan sophomoreSebastian Kurniawan seniorKelvin Law sophomoreSobomabo Alaiyi Jr Lawson juniorChristopher Ryan Lee juniorSydney E Leek juniorShoaib Liaqat seniorNoah Jesse Lin sophomoreRichmon Lin seniorLeo A Linder seniorChloe Victoria Rose Loreen juniorSophia Alexandria Lowe-Hines juniorThanh Chi Mac seniorForrest Taylor Martin seniorStefani Andreevna Martynenko freshmanKathryn May McCaffrey seniorJohn McMahon seniorDenna Milaninia freshmanHamoon Milaninia juniorJohn Dylan Mitchell juniorEmela V Moreyra seniorVanessa Lea Murakami seniorXuemeng Nan seniorTravis M Neils seniorOdoum Money Nith freshmanAsha M Nuh seniorDanna Sofia Nunez Fernandez juniorJesuini Orbegozo juniorJason Anthony Palmer seniorTiffany V Palomino juniorShane Edward Peterson seniorIan Christopher Prieve seniorRoismaire Rickel seniorMirabelle Joy Roa sophomoreKristen Jayne Rudnick seniorAltay Mete Sarikaya sophomoreRichard Todd Schindler sophomoreSimon Lavassar Schumacher juniorShaylee Scott sophomoreKatrina Jane Shih freshmanMariama D Sidibe juniorRosa Sittig-Bell sophomoreErin Rebecca Smith juniorMikayla Sullivan seniorJohn C Tong juniorKim Thien Tran sophomoreKarla Maria Trofin sophomoreKenneth Hoang Truong seniorSean Hoang Truong freshmanJoseph J Ubelhart juniorSommer Ullrich juniorMakenzie Paige Wilkinson sophomoreJames Alexander Williamson seniorElliot Xavier Winters sophomoreNicholas R Wright sophomoreTenzin Yangchen sophomoreNaomi Yohannes juniorSeongwon Yun sophomoreForrest Graham Baum juniorRuslan Bekniyazov sophomoreCourtney Anne Burrow juniorEvan Nelson Butler freshmanEdwin Walter Cordova Barriga seniorAndrew Steven Counter sophomoreMorea Frances Daley seniorOwen Fredrick Daley juniorEleanor Jane Dillard seniorAugust Francis Curran Ericksen juniorColin P Fallon seniorMaria Magdalena Genis seniorJavad Ali Goudarzi seniorLewis Harper Gregerson-Spencer juniorDrew T Gustafson seniorPeter T Gwartney juniorStephanie Anne Houston seniorJames R Hudson sophomoreSamuel E Kaminetzky sophomoreAllison Kearney sophomoreMeghan R Kearney seniorTrina Kha freshmanMinsu Kim seniorAnna Marie Lank seniorJoshua Duk Lee juniorKevin Lee sophomoreBriana Kirsten Lincoln seniorSophia Jane Lopes seniorRobert P Lorentzen seniorKatie A Lutovsky juniorJack Masumoto sophomoreEsaac E Mazengia seniorMatthew Michael McMillan sophomoreHailey Rose Mears sophomoreGabriel Munson seniorRachel Neroutsos sophomoreEthan Kolokoff Nowack juniorMelissa Maura Nunez Abreu juniorJasmine Pearl Ogaki freshmanLily Kikue Okamura sophomoreCharles K A Ostrem sophomoreGrace Young Park sophomoreMichelle L Pennington seniorClaire Pickering sophomoreAnna Leigh Pitts freshmanMegan Louise Pitts juniorMark Aaron Polyakov sophomoreElias Augustus Ricord seniorLydia Kathryn Salo juniorJad Sarieddine juniorLauren Miya Sismaet freshmanArdasher Sobir seniorAlexandra Elizabeth Sova seniorJoshua Stuart Sterner juniorNicholas Subocz juniorKamil Tarnawczyk juniorMichiko Nellie Wild sophomoreLillian Williamson freshmanMarie Antoinette Zapanta seniorCeleste Zinmon-Htet freshman