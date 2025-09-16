Boys tennis: Shorecrest v Glacier Peak
Tuesday, September 16, 2025
Glacier Peak 6 Shorecrest 1
Singles
- Asian Prabune (G) def.Ashton Johnson 6-1, 6-4,
- Marcus Xu (G) def. Zane Weber 7-5, 6-1,
- Nathan Olson (G) def. Miles Garbaccio 6-0, 6-2,
- Abhinav Mederamtla (G) def. Nathaniel Skonier 6-3, 6-4.
- Dalton Olson/Max Hamlot (G) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 2-6, 6-1, 10-1,
- Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Noah Wynder/Zach Wynder 6-2, 7-5,
- Ryan Macauley/Ethan Work (G) def.Andrew Broweleit-Noah Koehler 6-3, 6-1
Coach Rob Mann
