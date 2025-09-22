Boys tennis: Shorecrest v Meadowdale
Monday, September 22, 2025
9-18-2025Shorecrest 7 - Meadowdale 0
Singles
- Ashton Johnson (S) def. Alex Schatz 6-1, 6-1,
- Zane Weber (S) def. Caleb Angeles 6-0, 6-3,
- Miles Garbaccio (S) def. Taylor Wyckoff 6-1, 6-0,
- Nathaniel Skonier (S) def. Dylan Nguyen 6-3, 7-6(2)
- Shane McMullen-Asher Martin (S) def. Lance Moua-Kai Rowse 6–0, 6-0,
- Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Kyong Oh-Nikos Karnickis 6-0, 6-1,
- Keane Patterson-Micah Koehler (S) def. Henry Hagen-Riley Braithwaite 6-1, 6-0
