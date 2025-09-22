Boys tennis: Shorecrest v Meadowdale

Monday, September 22, 2025

Boys tennis
9-18-2025
Shorecrest 7 - Meadowdale 0

Singles
  1. Ashton Johnson (S) def. Alex Schatz 6-1, 6-1, 
  2. Zane Weber (S) def. Caleb Angeles 6-0, 6-3, 
  3. Miles Garbaccio (S) def. Taylor Wyckoff 6-1, 6-0, 
  4. Nathaniel Skonier (S) def. Dylan Nguyen 6-3, 7-6(2)
Doubles
  1. Shane McMullen-Asher Martin (S) def. Lance Moua-Kai Rowse 6–0, 6-0, 
  2. Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Kyong Oh-Nikos Karnickis 6-0, 6-1, 
  3. Keane Patterson-Micah Koehler (S) def. Henry Hagen-Riley Braithwaite 6-1, 6-0
Coach Rob Mann


