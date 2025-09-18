Girls soccer: Shorewood vs Mountlake Terrace
Thursday, September 18, 2025
9-16-25
Shorewood 5 - Mountlake Terrace 1
Goals :
- 8th minute goal by Rilan Fly assisted by Jasmine Bea Lumbera
- 25th minute goal by Jasmine bea lumbera assisted by Sky Helstad
- 32nd minute goal by McKenna Anderson assisted by Scarlett VonGunten
- 54th minute goal by Sky Helstad
- 75th minute goal by Taylor Williams (Mountlake Terrace)
- 77th minute goal by Jasmine Bea Lumbera assisted by Andjela Vojnovic
