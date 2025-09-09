Boys tennis: Shorecrest vs Mountlake Terrace 9-8-2025

Tuesday, September 9, 2025

Boys tennis
9-8-2025 
At Mountlake Terrace
Shorecrest 4 Mountlake Terrace 3

Singles
  1. Stephen Valmayor (M) def. Ashton Johnson 6-7(6), 6-2, 10-7, 
  2. Zane Weber (S) def. Tyson Castaneda 7-6(2), 5-7, 11-9, 
  3. Miles Garbaccio (S) def. Kevin Vesvarut 6-0, 6-4, 
  4. Jayden Nguyen (M) def. Nathaniel Skonier 6-3, 6-2.
Doubles
  1. Owen Smith-Brandon Vuong (M) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-4, 6-4, 
  2. Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Charlie Schofield-Edgar Zheng 4-6, 6-3, 10-7, 
  3. Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Joshua Bozick-Gabe Kurniawan 6-2, 6-3
--Coach Rob Mann


