Boys tennis: Shorecrest vs Mountlake Terrace 9-8-2025
Tuesday, September 9, 2025
At Mountlake Terrace
Shorecrest 4 Mountlake Terrace 3
Singles
Singles
- Stephen Valmayor (M) def. Ashton Johnson 6-7(6), 6-2, 10-7,
- Zane Weber (S) def. Tyson Castaneda 7-6(2), 5-7, 11-9,
- Miles Garbaccio (S) def. Kevin Vesvarut 6-0, 6-4,
- Jayden Nguyen (M) def. Nathaniel Skonier 6-3, 6-2.
- Owen Smith-Brandon Vuong (M) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-4, 6-4,
- Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Charlie Schofield-Edgar Zheng 4-6, 6-3, 10-7,
- Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Joshua Bozick-Gabe Kurniawan 6-2, 6-3
0 comments:
Post a Comment