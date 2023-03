Area students named to Dean's List at the University of Washington

Photo by Steven H. Robinson

Students from the Shoreline and Lake Forest Park area have been named to the Dean's List at the University of Washington for Spring 22 Quarter.





To qualify for the Dean's List, a student must have completed at least 12 graded credits and have a grade point average of at least 3.50 (out of 4). Students are notified that they have achieved this distinction when they receive their grades for the quarter.





The students are listed alphabetically by ZIP code

STUDENT NAME SCHOOL YEAR





Zip Code: 98133





Lina Khaled Ajez senior

Liza Ajvazi senior

Sam Omar Alam junior

Zainulabdeen Zuhair Almaliki sophomore

Mohmmed Yahya Al-Sharah junior

Zynab Y Al-Sharah senior

David Mark Antush senior

Yewebdar B Ashagre senior

Sierra M'Lis Ayers sophomore

Lena Bae junior

Sophia Maria Balint junior

Gelila T Bekele freshman

Samrawit Bereket senior

Mckaylie Nicole Bergeron senior

Marian Lizette Bernal Lizarraga senior

Ahmad Bilal junior

Veronika Bykova junior

Famie Ann Magbutay Calley senior

Lyndsay Ann Campbell sophomore

Shardae Cann junior

Shelby Raymond Canterbury junior

Albert Chang freshman

Kylie Joy Chang senior

Jemma Grace Clark senior

Jose Manuel Cuevas Lopez junior

Drew Pierce Davidson junior

Lorenzo Eugenio Deleon senior

Emily Brianne Derda senior

Esther Despain senior

Martina Doan senior

Laura Michelle Dragseth Orjuela senior

Jason Duong senior

Elissa Elmorr junior

Gwyneth Moody Etches senior

Qiuzi Feng sophomore

Daniel Fleury junior

Ione Danielle Fox freshman

Cale Xiaojun Fuoco junior

Houming Ge freshman

Gina Maone Gerrard senior

Sofia Marie Gerrard senior

Tess Martine Gerrard senior

Luwam Lilly Gezai senior

Julien Tobias Goldstick junior

Liliana Vanessa Gomez Bermudez junior

Zeynel Cagdas Gurbuz junior

Kyle Chen Ha junior

Tawnie Hanna senior

Kyra Nicole Hanssen sophomore

John Leonard IV Hartzell junior

Ava Svanni Hays senior

Lucille Anne Heagler sophomore

Katherine Edna Hegerberg senior

Quynh Anh N Ho sophomore

Harper Stephen Hults senior

Nghi Tin Huynh sophomore

Rachel Mariko Iritani junior

Sumra Khalid Khan senior

Adrian Amadeus Kulawiuk junior

Grace Hong Ngoc Lam junior

Nicholas Langhorne junior

Hayden Erik Lauritzen junior

Veronica Yu Lee senior

Yoon Lee junior

Ray Nobel Li junior

Wen Li junior

Annie Liu senior

Peter Wahyudianto Madin junior

Samuel Fisher Mainwaring junior

Daniel Joseph Nallas Malixi senior

John Timothy Manaois senior

Danika V Miranda senior

Ashley Ayaho Mochizuki junior

Brandon Mochizuki senior

Jacqueline Rosa Monteza senior

Anthu Pham-Albert Nguyen senior

Thinh-Huy Alex Nguyen sophomore

Sara Kate Orme junior

Chris J Owen junior

Samuel Benjamin Perkowski sophomore

Janos Ing-Shau Pollak senior

Jasmine Pritikin junior

James Qiu senior

Sanya Rai junior

Mckenna Arwen Ramsey junior

Madeleine Bell Rutter senior

Brenda Ruvalcaba junior

Camille Valino Sandoval sophomore

Sonam Sharma junior

Angelina Mei Shih sophomore

Christen Windsor Solberg senior

Danielle Soriano senior

Carson John Strange senior

Cade Toshitake Tanaka sophomore

Abel Weldeab Tekle freshman

Diana Thich junior

Anna Thomas senior

Rachel L Thomas junior

Quynh-Mi Hope To senior

Brian Keith Turner junior

Leah Dean Turner senior

Gia Bao Van senior

Erika Esmeralda Vazquez junior

Sara Volk senior

Irene Maria Wade senior

Samuel Alexander Wade senior

Alana Walton junior

Jacob Waltzer freshman

Victoria Winkler junior

Elson Wong senior

Tyler Abram Wong senior

Tensae Habeney Yohannes freshman

Eileen Zhao freshman

Samantha Leigh Zink senior





Zip Code: 98155





Jonathan Allen junior

Mara Rachel Amole senior

Brendan Nicholas Amort junior

Ashley Josephine Aversano senior

Nick Bryan Baker junior

Jasmine N Barreto sophomore

David Fletcher Broadhead sophomore

Matthew A Brooke junior

John Bui senior

Nancy Truc Mai Bui freshman

Sariah Elaine Burdett senior

Justin Chalfant senior

Allen Wing-Kit Chan freshman

Joy Chen senior

Megan Rose Clements senior

Kaden R Connor senior

Olivia Opal Crum senior

Nikola S Cumic sophomore

Megan Rose Darby senior

Zane Davis junior

Collin Yitu Dong sophomore

Elise Tatiyana Dorvilias junior

Hoda Sayed El Anany freshman

Riley Winter Ellinwood senior

Aaron Brian Ellsworth senior

Megan Elizabeth Fellstrom sophomore

Shale Cloud Osel Ferdana junior

Anton Galenko senior

Enrique Garcia junior

Skye Rose Hazel Gearhart sophomore

Hailegebriel Kifle Gebre junior

Abiyu Ghezahegn senior

Mabel Rose Gibbons sophomore

William Gilfoil senior

Allison Paris Giroux junior

Livia Claire Glascock junior

Stephanie Guillen-Romero sophomore

Xinfeng Guo senior

Elroi Estfanose Hailemariam junior

Saron Estfanose Hailemariam junior

Ryan Hallgrimson senior

Sarai Hancock senior

Elissa Piper Hausman senior

Andy Hoang sophomore

Samuel Mahlon Holman junior

Lauren Signe Hyde senior

Hibaq Saed Ismail sophomore

Mawahib Saed Ismail junior

Fal Efrem Iyoab sophomore

Soren Turk Johnston freshman

Julia Catherine Jones senior

Chakhim Kam junior

Emma E Kamb senior

Gloria Sinai Kim senior

Seo Hyun Koo junior

Adam Kurniawan senior

Long Minh Lam junior

Eric Finn Lebo junior

Christopher Ryan Lee senior

Curtis Lawrence Lee senior

Katherine Lee sophomore

Ling Ling Lee senior

Hao Sen Li senior

Noah Jesse Lin senior

Xavier Emmanuel Ljubicich junior

Oliver Cordon Lohrentz sophomore

Merveille Madilamba senior

Aidan Ryan Marshall junior

Stefani Andreevna Martynenko senior

Delaney Louise McCormack senior

Theodore Barry McMahon junior

Denice Melendez-Macin sophomore

Denna Milaninia senior

Olivia Nicole Muilenburg junior

Kaelise J Muzzy senior

Gabriel Zane Nelson sophomore

Kevin Kiet Nguyen freshman

Julia Tsion Nichols senior

Aislinn Jeanette O'Connell senior

Owen Julian Onstad-Hargrave sophomore

Kennedy Otani junior

Jocelyn Pangukir junior

Rohan Panigrahi freshman

Joseph G Patterson junior

Jennifer Perekopskaya senior

Sarah Ngoc Pham junior

Marijayne Michael Powers junior

Aric Robert Prieve senior

Anfel Hassan Reza senior

Shannon Rhodes senior

Indy Rice-Narusch junior

Maya Louise Roark sophomore

Madelyn Roth sophomore

Megan Caitlin Rudberg sophomore

Liam Matthew Rude junior

Andres Fernando Ruiz freshman

Ricardo Antonio Ruiz senior

Mellot Bekele Samuel sophomore

Ruben Santiago Juarez senior

Alexander Michael Saunders senior

Crista Scheving senior

Elliot Lavassar Schumacher senior

Shaylee Scott senior

Rebeca Kiros Semere junior

Bhavana Rani Sharma senior

Benjamin Hiroki Shuster sophomore

Rosa Sittig-Bell senior

Isaac William Smith sophomore

Nicholas Alexander Stejer senior

Samaya Demitra Orpilla Sullivan senior

Audrey Canopus Sun junior

Hannah Lauren Sy junior

Lydia Fitsum Tewolde sophomore

Viktoriya Radostinova Topalova senior

Kim Thien Tran senior

Trang Thien Tran sophomore

Erin Trierweiler senior

Lucia Elise Yurkanin Tucker senior

Sommer Ullrich senior

Melaney Meilan Ung senior

Benjamin Valenti sophomore

Jerlen Pascua Vega sophomore

Kendrick Wagner senior

Hsuankai Wang senior

Isabella O Washburn sophomore

Elliot Xavier Winters senior

Ivan Yao sophomore

Seongwon Yun senior

Jiahui Zeng junior

Qi Zeng senior





Zip Code: 98177





Lindsey Patricia Austin senior

Savannah Nicole Beetham senior

Ruslan Bekniyazov senior

William Sherwin III Broadhead junior

Ivan William Brown senior

Grant Perry Carlson senior

Ellie Nozomi Chew junior

Won Moon Cho senior

Andrew Steven Counter senior

Jessica Karoline Darcy freshman

Andrew Keaton Dornbach sophomore

Griffin Mccallum Easthouse junior

Alexander W Eng sophomore

Valeria Isabel Enriquez freshman

Erik William Ertsgaard junior

Isabelle Nicole Falkin freshman

Nicholas Lyman Fowler sophomore

Madison Abigail Galiardi senior

Eyael Getachew junior

Fatimah Maryam Goudarzi senior

Maryam Goudarzi junior

Connolly Anderson Grady senior

Margaret Ellen Green sophomore

Greta Yoko Gunning senior

Charles Sebastian Hamilton-Eppler junior

Samuel E Kaminetzky senior

Allison Kearney senior

Matthew Keenan senior

Kuwon Kim freshman

James Kenneth Liu junior

Frankie Maykam Luong freshman

Milan Yen Mar junior

Jack Masumoto senior

Hailey Rose Mears senior

Kim Long Dinh Nguyen senior

Jasmine Pearl Ogaki junior

Lily Kikue Okamura senior

Mccartney Marie Ozbun sophomore

Grace Young Park senior

Fiona Trinity Payne sophomore

Sophia Wai Peng senior

Easton Robert Pierce junior

Anna Leigh Pitts junior

Mark Aaron Polyakov senior

Peter Ricci junior

Kalyani Allison Russnak junior

Lauren Miya Sismaet senior

Molly Kristine Stamey junior

Jackson Wallace Terhark junior

Emmanuel Philip Tramountanas senior

Nathaniel Charles Uran freshman

Emmie Jiang Wang junior

Lillian Williamson senior

Vincent Patrick Wilson sophomore

Sang-Won Yu senior

Celeste Zinmon-Htet senior