Shorecrest boys tennis: Shorecrest vs Lynnwood

Wednesday, September 10, 2025

Boys tennis
9-10-2025
at Kellogg 
Shorecrest 5 Lynnwood 2

Singles
  1. Ashton Johnson (S) def. Brandon Tran 6-3, 6-2, 
  2. Victor Nguyen (L) def. Zane Weber 6-4, 6-0, 
  3. Miles Garbaccio (S) def. Cole Betancourt 6-2, 6-1, 
  4. Jaikin Choy (L) def Nathaniel Skonier 6-4, 1-6, 10-8. 
Doubles
  1. Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 7-5, 3-6, 10-8, 
  2. Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Jayden He-Jacob Seuferling 6-2, 6-1, 
  3. Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Simon Huynh-Kader Chor 6-2, 6-4

Coach Rob Mann


