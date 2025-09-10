Shorecrest boys tennis: Shorecrest vs Lynnwood
Wednesday, September 10, 2025
at Kellogg
Shorecrest 5 Lynnwood 2
Singles
- Ashton Johnson (S) def. Brandon Tran 6-3, 6-2,
- Victor Nguyen (L) def. Zane Weber 6-4, 6-0,
- Miles Garbaccio (S) def. Cole Betancourt 6-2, 6-1,
- Jaikin Choy (L) def Nathaniel Skonier 6-4, 1-6, 10-8.
- Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 7-5, 3-6, 10-8,
- Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Jayden He-Jacob Seuferling 6-2, 6-1,
- Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Simon Huynh-Kader Chor 6-2, 6-4
Coach Rob Mann
