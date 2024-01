WSU President's Honor Roll for Fall 2023

Following are the local students who are named on the President's Honor Roll for Fall 2023 at Washington State University. Alphabetical by city.





An undergraduate will be named to the President's Honor Roll under either of the following conditions:

By achieving a grade point of 3.75 while enrolled in at least 9 graded hours in a single semester at Washington State University, provided that the cumulative GPA is a 2.0 or better.

By achieving a cumulative grade point average of 3.50 based on at least 15 cumulative hours of graded work at Washington State University, provided that the semester GPA is a 3.0 or better.

The President’s Honor Roll distinction is noted on the official WSU transcript for each semester earned.

Names of students who have restricted their information on their my.WSU account will not be displayed here.



City First Middle Last Shoreline Harper Lee Andresen Shoreline Benjamin James Borgida Shoreline Spencer Taylor Brown Shoreline Benjamin Alexander Colby Shoreline Trevor Mitchell Cook Shoreline Matthias James Davis Shoreline Sarah Lorraine Decoy Shoreline Kathryn Grace Doneen Shoreline Olivia Maureen Eckhardt Shoreline Brian Edward Elder Shoreline Sydney Jane Friedman - Blixt Shoreline Anna Jeanne Grose Shoreline Minhyeok

Jo Shoreline Sophie Maren Kirkegaard Shoreline Thomas

McIntosh Shoreline Benjamin Raymond Medina Shoreline Angelina Teresa Michalsky Shoreline Nicholas

Nesteriak Shoreline Edward Augustine Noriega Shoreline Marina Long Ching Or Shoreline Farzana Begum Rehman Shoreline Andre Hill Ricard Shoreline Ella Marie Root Shoreline Jasper Amelia Willson Shoreline Gilana Danae Wollman







Lake Forest Park Satchel Patrick Mckee Lake Forest Park Lillian Marie Overway







Kenmore Haley

Bergmann Kenmore Samantha

Brewer Kenmore Isabel

Cardenas Gordivas Kenmore Benjamin Ellis Fletcher Kenmore Marknisha Sanoe Hervol Kenmore Emma Jill Jorgensen Kenmore Michael L Keating Kenmore Jake Thomas Lawson Kenmore Melanie

Long Kenmore Cody Alan Marx Kenmore Cooper Henry Miller Kenmore Abigail

Sanchez-Cabrera Kenmore Sidney Garcia Serna Kenmore Annaliese Noelle Vonheeringen





Following are the Seattle students named to the President's Honor roll for Fall 2023





West Seattle Carmen Simone Chandler Seattle Emily Marie Koenig Seattle Noura

Abduljaleel Seattle Fardowsa Mohamed Ahmed Seattle Mikella Colleen Alexander Seattle Elizabeth Rose Allen Seattle Bailey Amundson Elise Amundson Seattle Jordan

Asante Seattle Brooke Alexandria Asbury Seattle Andrew Van Ayling Seattle Max Alexander Baer Seattle Beckam Brian Baggette Seattle Nathaniel Leon Bailey Seattle Kelsey Tamara Barnes Seattle Ian Lloyd James Barrickman Seattle Manato Oliver Barstad Seattle Cia H Bell Seattle Eric Savoy Bell Seattle Jordan

Billingsley Seattle Daniel Evan Bjorseth Seattle Star Turtle Blair Seattle Chloe Brynn Bleakley Seattle Ashley Rose Bocek Seattle Yale William Bonnet Seattle Miles Brautigan Boudinot Seattle Allyn Elizabeth Bradley Seattle Lucas Chartier Bradshaw Seattle Joseph Lawrence Braley Seattle Lennon River Brooks Seattle Ryan Jeffrey Brown Seattle Kylie Renee Bryan Seattle Makenna Leigh Bylund Seattle Casey Anne Campbell Seattle Clayton Alexander Cappel Seattle Casidhe Rose Carlton Seattle Darren D Caruso Seattle Jacob

Catey Seattle Madeleine E Chastain Seattle Kevin Quoc Chung Seattle Ella Kay Claxton Seattle Chase Aidan Clifton Seattle Savanah Maria Coelho Harn Seattle Noam Jacob Cohen Seattle Taylor Mason Conrad Seattle Lisa

Coronado Seattle Kelly

Cotte Seattle Anna Florence Crawford Seattle Remy Jane Cummings Seattle Ella Grace Custer Seattle Nicholas

Dang Seattle Jewel Chezmaine

David Seattle Carmen Elizabeth DiJulio Seattle Patty Ann Dillon Seattle Jack Henry Donahue Seattle Claire

Dubendorf Seattle Liam Bruce Dunn Seattle Catherine Kauilani Chun Dutton Seattle Mackenzie Elizabeth Earl Seattle Jenny Liana Ellenberger Seattle Parker Grace Ellingson Seattle Noah Rose Ellison Seattle Otis Eno English Seattle Kenneth Frank Evans Seattle Vincent Robert Fetty Seattle Isabella Catherine Fewel Seattle Guinevere Nolan Fish Seattle Grace Margaret Fitterer Seattle Jack Michael Foley Seattle Kiran Miles Foster Veit Seattle Leila

Fowler Seattle William Makoto Fralia Seattle Charlotte Elizabeth Frueh Seattle Richard Thomas Gall Seattle Kyle Yasuo Gasper Seattle Angus John Giaquinta Seattle Evan

Gonzalez Seattle Sarynn Capri Good Seattle Tallulah Ainslee Granquist Seattle Miller Evan Grass Seattle Madeline Ilona Greekas Seattle Camila

Grillo Seattle Maria Teresa Grossi Seattle Katelyn Victoria Harp Seattle Iman A Hassan Seattle Muna Ahmed Hassan Seattle Matthew B Haworth Seattle Rima Nicole Hayek Seattle Ruby

Hayes Seattle Elliott Stark Hendrickson Seattle Katherine Alicia Henricksen Seattle Jihae

Heo Seattle Cory Thomas Hinthorn Seattle Catherine J Hinton Seattle Devon

Hogan-Schmidt Seattle Kyle Phillip Hole Seattle Atlas Lewis Iverson Seattle Orion Christian Iverson Seattle Azalee Lane Ivester Seattle Michito

Iwata Seattle Jack Aidan Connor Jarvis Seattle Anna Merrill Jensen Seattle Clarissa Megan Johahnson Seattle Axel Ernest Johnson Seattle Katherine Elizabeth Johnson Seattle Lewis Randall Jones Seattle Madison Josephine Kalush Seattle Daniel Joseph Katzer Seattle Racab Mehateme Kebede Seattle Evan E Keppler Seattle Zachary Ian Kuris King Seattle Tavis Luck Koltz Seattle Josephine Mina Kuan Seattle Nathan J Laha Seattle Meredith

Lamb Seattle Mitali N Lane Seattle Nathan Anthony Lassing Seattle Gavin Carl Ledson Seattle Harold

Lee Seattle Lee Ah Jia Zhen Lee Seattle Maxwell Michael Lee Seattle Seong Beob

Lee Seattle Zoe Tzipora Lemchen Seattle Ralph

Lewis Seattle Lana Mary Leydon Seattle Jacob

Lin Seattle Hunter Owen Lindauer Seattle Lauren Kai Lindblad Seattle Seville Roxann Lodwig Seattle Mckenzie Trew Loiselle Seattle Lyricc

Lopez Seattle Benjamin

LoPinto Seattle Leandra D Lortz Seattle Finn Michael Malone Seattle Ella Marissa Martin Seattle Mason William Matich Seattle Kiran Komal Tracy Maynard Seattle Zachary Ryan McFarlane Seattle Ashley Heather Mckee Seattle Marie Camille Melikov Seattle Bella Sophia Meyer Seattle Hanna Louisa Meyer Seattle Julia Michelle Miknich Seattle Kyler Ray Miles Seattle Hillary Kathleen Minor Seattle Kedzie Cowper Moe Seattle Katherine Ann Moen Seattle Raleigh Antonio Moseley Seattle Madeleine Lawler Mullins Seattle John Yates Murphy Seattle Owen

Murray Seattle Maximus E Myers Seattle Benjamin Robert Nelson Seattle Julissa

Nevarez-Urbina Seattle Dang Chau Giang

Nguyen Seattle Linh Da Thuy Nguyen Seattle Jillian Kay Nielsen Seattle Finnagen Forrest Norberg Seattle Reese Taylor Paddock Seattle David Robert Payne Seattle Cornelius Joell Parks Peck Seattle Lourdes Camila Perez Concepcion Seattle Leandro Joel Pettino Seattle Vy Kha Pham Seattle Taylor Morgan Picinich Seattle Ellen June Pietsch Seattle Maxwell Benjamin Pleskoff Seattle Jacob Bruce Podany Seattle Ashlee Taylor Price Seattle Payton Roselynn Reid Seattle Anna Elizabeth Rein Seattle Angela Socorro Lorin Reyes SEATTLE Collin James Reynolds Seattle Zoe Makenzie Roberts Seattle Elizabeth Ann Roe Seattle Ella Kathleen Roney Seattle Chris

Roscoe Seattle Luke Simon Ross Seattle Trevor Justin Lewis Rumph Seattle Benjamin Cade Ryan Seattle Beck E Santanella Seattle Estelle

Savoye Seattle Ashton Donovan Sawade Seattle Zoe Inge Schaefer Seattle Benjamin Robert Schreck Seattle Dillon T Schwisow Seattle Sarah

Seligman Seattle William

Sellers Seattle Adam

Shelhorn Seattle Brandon Michaels Shepard Seattle Aozora Kurokawa Short Seattle Hyun Seo

Sim Seattle Bridget

Simmonds Seattle Jonathan Joseph Simmons Seattle Alexander Russell Simonson Seattle Alexandria Blue Skafidas Seattle Martin Alexander Sloley Seattle Forrest William Snorsky Seattle Nathaniel

St Clair Seattle Sage Dominic Steelman Seattle Abdirashid Muse Suryan Seattle Sierra Amelia Svetlik Seattle Elena Simone Miller Trager Seattle Nhu To Tran Seattle Daniel

Tse Seattle Mark

Ursino Seattle Joel Thomas Usner Seattle Ty

Vaeena Seattle Ashlyn Marie Valdez Seattle Shaiya Jasmine Van Norman Seattle Margot Eleanor Van Orden Seattle Hannah

Villanueva Seattle Molly

Walker Seattle Charles Francis Weber Seattle Amanda Christi Westbrook Seattle Morgen M White Seattle Harrison

Whittemore Seattle Kamilah Kesi Williams Seattle Thomas Scott Wilme Seattle Cade Alan Wright