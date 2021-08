Meet the new Shoreline councilmembers at Chamber of Commerce meeting Sept 8

September ZOOM Luncheon Featuring Shoreline City Council Candidates John Ramsdell, Laura Mork and Eben Pobee

Wednesday, September 8, 202111:30am - 1:00pmMeet the candidates running unopposed in the upcoming November election for Shoreline City Council Each candidate will have a chance to speak and will be taking questions from attendees.John RamsdellLaura MorkEben PobeeAgenda:11:30am Introductions and Networking12:00pm Speaker Presentation12:55pm AnnouncementsJoin Zoom MeetingMeeting ID: 818 4713 9067Passcode: 967466One tap mobile+12532158782,,81847139067#,,,,*967466# US (Tacoma)+17207072699,,81847139067#,,,,*967466# US (Denver)Dial by your location+1 253 215 8782 US (Tacoma)+1 720 707 2699 US (Denver)+1 346 248 7799 US (Houston)+1 301 715 8592 US (Washington DC)+1 312 626 6799 US (Chicago)+1 646 558 8656 US (New York)Meeting ID: 818 4713 9067Passcode: 967466Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kiypcgcQn