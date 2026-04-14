Shorecrest girls tennis vs Meadowdale 4-13-2026

Tuesday, April 14, 2026

Girls varsity tennis
4/13/2026
Shorecrest 7 - Meadowdale 0


Singles
  1. Sophie Schmitz (SC) v Claire Yim 6-1, 6-3 W
  2. Zuma Vining (SC) v Jenna Vanderpoel 6-3, 6-1 W
  3. Lauren Kajimura (SC) v Bella Partida Del Rosario 6-1, 6-0 W
  4. Mia Halset (SC) v Saryna Moua 6-3, 6-0 W
Doubles
  1. Sabina Schoeld/Calla Rihnsmith (SC) v Cayetana Figueroa/Marlene Venz 6-0, 6-1 W
  2. Walker Temme/Thayer Katahara-Stewart (SC) v Reina Yanadori/Venitia Nguyen 6-2, 6-0 W
  3. Parker Almquist/Nicole Kajimura (SC) v Cayetana Figueroa/Marlene Venz 6-0, 6-0 W
--Rob Mann

