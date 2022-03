Shoreline and Lake Forest Park students named to Dean's List at the University of Washington

UW quad photo by Steven H. Robinson Students from the Shoreline and Lake Forest Park circulation area have been named to the Dean's List at the University of Washington for Spring 2021 Quarter. Students from the Shoreline and Lake Forest Park circulation area have been named to the Dean's List at the University of Washington for Spring 2021 Quarter.



To qualify for the Dean's List, a student must have completed at least 12 graded credits and have a grade point average of at least 3.50 (out of 4).





Students are notified that they have achieved this distinction when they receive their grades for the quarter.





The students are listed alphabetically by ZIP code.

STUDENT NAME SCHOOL YEAR





Zip Code: 98133





Nassim Abrous senior

Sarah Tesfaye Adera freshman

Lina Khaled Ajez senior

Zainulabdeen Zuhair Almaliki freshman

Zynab Y Al-Sharah junior

Kaitlyn Yun Amundsen junior

Farhana Azad senior

Lena Bae sophomore

Mckaylie Nicole Bergeron junior

Marian Lizette Bernal Lizarraga junior

Hannah Brewer junior

Shelby Raymond Canterbury sophomore

Alan Chang senior

Sooyoung Chang freshman

Jiaxi Chen senior

Britnie Chin senior

Jemma Grace Clark junior

Alyssa Ellen Cote senior

Jose Manuel Cuevas-Lopez sophomore

Philip A Cupat senior

Drew Pierce Davidson sophomore

Brianna Davis senior

Dylan Deeg junior

Laura Michelle Dragseth Orjuela junior

Jasmine Ershov sophomore

Gwyneth Moody Etches junior

Jamie Forschmiedt senior

Bokiu Fung junior

Hang Tsz Fung junior

Kisanet Equbay Gebrehiwet senior

Tyler Jo Geronimo senior

Gina Maone Gerrard junior

Sofia Marie Gerrard junior

Tess Martine Gerrard junior

Melen Ghebrai senior

Jessamyn A Gilbert senior

Logan Gnanapragasam senior

Leila Guilhemotonia sophomore

Petra Destiny Hartanto senior

Katherine Edna Hegerberg junior

Joaquin Valencio Hogg senior

Leo Hong freshman

Ian Tucker Hoppis junior

Brien Houston junior

Yuyi Huang senior

Nikolas Kostantinos Hubbell senior

Harper Stephen Hults senior

Rachel Mariko Iritani sophomore

Ambika Kafle sophomore

Lia Kauanoeanuhea Kaluna senior

Maxwell Tate Kelton senior

Sophia Z Khan senior

Sumra Khalid Khan junior

Ye Ju Kim senior

Van Kirby senior

Benjamin Michael Korn senior

Sarah Quynh Le senior

Kyrsten Nicole Leazer senior

Annette Leivestad junior

Xincheng Li sophomore

Adriel Song-Ann Liau senior

Baoyi Ma senior

Samuel Fisher Mainwaring sophomore

Daniel Joseph Nallas Malixi junior

Navya Mangipudi freshman

Dhimitri Mano junior

Yara Hussam Marouf senior

Brandon Mochizuki junior

Jacqueline Rosa Monteza senior

Behnaz Monzavi senior

Rana Maher Mustafa Nabali senior

Jessica Newell senior

Anthu Pham-Albert Nguyen senior

Aubree D Nichols senior

Faith Olomon senior

Maxwell Mathew Olson junior

Jovigerel Pasag sophomore

Thomas Peters junior

Nathaniel Henry Poole senior

Jasmine Pritikin junior

Khaliun Purevdorj junior

Jaret Andrew Pustai senior

Xinyi Qian senior

James Qiu senior

Kyle Steven Quach senior

Sanya Rai sophomore

Mckenna Arwen Ramsey sophomore

Elliot Raven senior

Olivia Ribera senior

Marlena Bryn Rooney-Wilcox senior

Jessica Jasmin Ruelas junior

Madeleine Bell Rutter junior

Samuel Thomas Rutter sophomore

Christina Kanya Seang senior

Sonam Sharma sophomore

Elrohi M Shuge senior

Natasha Ann Sidik junior

Cameron Alan Sims senior

Polina A Skrypka senior

Benjamin Smith senior

Christen Windsor Solberg junior

Carson John Strange junior

Tarren Prachanh Sumler senior

Annabelle R Sussman senior

Diana Thich sophomore

Quynh-Mi Hope To senior

Deanna Anhthu Ton sophomore

Bujinlkham Tumurbaatar senior

Paloma Marisol Vazquez junior

Luis Antonio Vicencio senior

Irene Maria Wade senior

Samuel Alexander Wade junior

Makayla Esther Winters junior

Elson Wong senior

Tyler Abram Wong senior

Jiahang Wu senior

Joel Sun-Chul Yang sophomore

Grmawit Sarah Yemane freshman

Jiseok M Yoon senior

Gary Yuen senior

Yiyao Zhao senior

Samantha Leigh Zink junior

Alex Zobrist junior





Zip Code: 98155





Neima A Ahmed senior

Rose Marie Amlin senior

Isabel Aberin Angulo junior

Ashley Josephine Aversano junior

Liam C Ball senior

Noel Gonzales Basilio senior

Eliana Faye Bieler sophomore

Alexandra Browne senior

Ella Bruce senior

Sariah Elaine Burdett senior

Virginia L Cassady junior

David Kangqi Chen junior

Joy Chen junior

Amos Hangyul Chi senior

Kaiya Conway-Yasuyama freshman

Olivia Opal Crum junior

Tracy L Dang senior

Megan Rose Darby junior

Zane Davis sophomore

Nicholas Robert Della-Giustina senior

Anna E Dimak senior

Riley Winter Ellinwood junior

Leah Marie Ellsworth freshman

Hannah Forbes junior

Anton Galenko junior

Ilya Fedorovich Galenko senior

Deborah Ganz junior

Enrique Garcia sophomore

Hailegebriel Kifle Gebre junior

Rahwa Hadish Gebretsadikan sophomore

Mabel Rose Gibbons freshman

William Gilfoil junior

Nathaniel Kelly Gniffke junior

Jacob Z Goldstein-Street senior

Jennifer Guillen Romero senior

Tianhao Guo sophomore

Xinfeng Guo junior

Ermias T Gurmu senior

Karen Tianhuan Haining junior

Jacob Kelly Hall junior

Ryan Hallgrimson senior

Sarai Hancock junior

Gabriella Finn Harness senior

Samuel Mahlon Holman junior

Lauren Signe Hyde junior

Santino V Iannone senior

Alexander Scott Javor senior

Katherine Suzanne Jerauld senior

Huanying Jin senior

Julia Catherine Jones junior

Chakhim Kam senior

Emma E Kamb junior

Faiz Muhammad Khan senior

Jesse J Kidd senior

Sharon Seeone Kim junior

Long Minh Lam sophomore

Sobomabo Alaiyi Jr Lawson senior

Eric Finn Lebo sophomore

Christopher Ryan Lee senior

Ling Ling Lee senior

Thomas J Lee senior

Owen M Leupold senior

Leo A Linder senior

Sophia Alexandria Lowe-Hines senior

Merveille Madilamba junior

Sabrina Mahamoued senior

Zumrad Makhkamova junior

Aidan Ryan Marshall sophomore

Delaney Louise McCormack junior

Nadia Stacy Metales freshman

Denna Milaninia junior

Hamoon Milaninia senior

Olivia Nicole Muilenburg sophomore

Kaelise J Muzzy junior

Travis M Neils senior

Julia Tsion Nichols junior

Odoum Money Nith sophomore

Danna Sofia Nunez Fernandez senior

Tiffany V Palomino senior

Peter Park sophomore

Jennifer Perekopskaya junior

Sarah Ngoc Pham sophomore

Jonathan M Phipps senior

Aric Robert Prieve junior

Benjamin R Ramsay senior

Anfel Hassan Reza junior

Mirabelle Joy Roa junior

Micah A Roberton senior

Madelyn Roth freshman

Ruben Santiago Juarez junior

Altay Mete Sarikaya junior

Crista Scheving junior

Richard Todd Schindler junior

Simon Lavassar Schumacher senior

Shaylee Scott junior

Bhavana Rani Sharma junior

Rosa Sittig-Bell junior

Erin Rebecca Smith senior

Nicholas Alexander Stejer junior

Ryan Sun junior

Hannah Lauren Sy sophomore

Shuning Tao senior

Julie Ngoc-Giau Tong senior

Mya Torres senior

Kim Thien Tran junior

Melinda M Tran senior

Erin Trierweiler junior

Karla Maria Trofin senior

Sean Hoang Truong junior

Tiffany Tsui senior

Mohammed Mustafa Turkmen senior

Sommer Ullrich senior

Melaney Meilan Ung junior

Jonah Valenti freshman

Taylor Verville senior

Kendrick Wagner junior

Gianna Angelique Wallace junior

Anders Wennstig senior

Makenzie Paige Wilkinson senior

Kathryn Rose Wingenbach senior

Elliot Xavier Winters junior

Jenna Yang senior

Tenzin Yangchen senior

Naomi Yohannes senior

Shahrukh M Yousuf senior

Seongwon Yun junior

Jiahui Zeng sophomore

Steven Zhu senior

Esther Ziliak sophomore





Zip Code: 98177





Ruslan Bekniyazov junior

Benjamin Birchman senior

Jonathan Mark Birchman junior

Ivan William Brown junior

Evan Nelson Butler junior

Cassandra Nichole Chiles junior

Andrew Steven Counter junior

Owen Fredrick Daley senior

Gabrielle E Easthouse senior

Griffin Mccallum Easthouse sophomore

August Francis Curran Ericksen senior

Erik William Ertsgaard sophomore

John Paul Fallon sophomore

Nicholas Lyman Fowler freshman

Madison Abigail Galiardi junior

Naeha Sarah Geogy sophomore

Fatimah Maryam Goudarzi junior

Connolly Anderson Grady junior

Frances Nora Johnson senior

Jonathan Jones junior

Samuel E Kaminetzky junior

Sophia Keen sophomore

Brandon N Kha senior

Trina Kha junior

Min Su Kim senior

James Kenneth Liu junior

Katie A Lutovsky senior

Milan Yen Mar sophomore

Esaac E Mazengia senior

Hailey Rose Mears junior

Sophia Rose Morales junior

Rachel Neroutsos junior

Tam Thanh Nguyen senior

Jasmine Pearl Ogaki sophomore

Lily Kikue Okamura junior

Mari E Okumoto sophomore

Anna Imehana Lilinoe Ostrem freshman

Charles K A Ostrem junior

Grace Young Park senior

Sophia Wai Peng senior

Claira Elizabeth Petit junior

Anna Leigh Pitts junior

Mark Aaron Polyakov junior

Lydia Kathryn Salo senior

Jad Sarieddine senior

Jeffrey T Schultz senior

Lauren Miya Sismaet junior

Molly Kristine Stamey sophomore

Madalyn Stucker junior

Nicholas Subocz senior

Althea Surowiec junior

Jackson Wallace Terhark sophomore

Cort Stewart Thoreson junior

Emmanuel Philip Tramountanas junior

Emmie Jiang Wang sophomore

Michiko Nellie Wild senior

Lillian Williamson junior

Sophie Morgan Wolfson junior

Celeste Zinmon-Htet junior