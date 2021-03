Shorecrest varsity boys tennis 3-25-21 over Kamiak 5-2

John Burke and Carson Hart in 3-9-21 match







#1 John Burke (12) (SC) vs Erik Lee (K) 0-6, 1-6 L

#2 Connor Wakefield (11) (SC) vs Jonghen Lee (K) 1-6, 6-4, 7-6(7-4) W

#3 Peter Coleman (12)(SC) vs Zach Boonsipisal (K) 6-4, 4-6, 6-2 W

Shorecrest Varsity Boys TennisWESCO 2A/3A/4ADate: 3/25/21 Opponent: Kamiak Location: Kamiak HSScore: SC 5 Opponent: 2 SC Overall Record: 7-1#1 Ben Silber (12) (SC)vs Aaron Lee (K) 2-6, 6-0, 6-3 W#2 Zaid Khan (11) (SC) vs Josh Lee (K) 7-5, 6-3 W#3 Calvin Rice (11)(SC) vs Muhammad Putra (K) 6-7(6-8), 6-0, 7-6 (7-2) W#4 Owen Pierce (11) (SC) vs Muhammad Khairullah (K) 2-6, 2-6 L