Winter-themed painting class December 15, 2025

Winter-Themed Painting Class

Monday December 15, 2025
12:00pm - 3:00pm

Shoreline - Lake Forest Park Senior Activity Center
18560 1st Ave NE Bldg G, Shoreline, WA 98155

Cost: $40 Members / $45 Non-Members
*You are not required to be a member of the Senior Center to participate.

This class is a collaboration between ShoreLake Arts and the Shoreline-Lake Forest Park Senior Activity Center.

Call or visit the Shoreline-Lake Forest Park Senior Center at shorelinelfpseniorcenter.org or call 206-365-1536 to register. You don't have to be a member to participate.


