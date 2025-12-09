Winter-themed painting class December 15, 2025
Tuesday, December 9, 2025
Monday December 15, 2025
12:00pm - 3:00pm
Shoreline - Lake Forest Park Senior Activity Center
18560 1st Ave NE Bldg G, Shoreline, WA 98155
Cost: $40 Members / $45 Non-Members
*You are not required to be a member of the Senior Center to participate.
This class is a collaboration between ShoreLake Arts and the Shoreline-Lake Forest Park Senior Activity Center.
Call or visit the Shoreline-Lake Forest Park Senior Center at shorelinelfpseniorcenter.org or call 206-365-1536 to register. You don't have to be a member to participate.
