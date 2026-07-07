Never Grow Up - Science Fun with Marlin Martin

Tuesday, July 7, 2026

Never Grow Up - Science Fun with Marlin

Join Marlin Martin, retired physics/chemistry teacher for an hour of timeless hands-on science experiments like a garden pinwheel made from recycled materials. 

Bring your grandkids or just bring your friends and be kids again!



Posted by DKH at 4:58 AM
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