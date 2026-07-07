Never Grow Up - Science Fun with Marlin Martin
Tuesday, July 7, 2026
Join Marlin Martin, retired physics/chemistry teacher for an hour of timeless hands-on science experiments like a garden pinwheel made from recycled materials.
Bring your grandkids or just bring your friends and be kids again!
- WHEN: Friday, July 10, 2026 - 11:15 - 12:15
- COST: Free
- LOCATION: Shoreline-Lake Forest Park Senior Activity Center, 18560 1st Ave NE
- REGISTRATION: Call or visit the senior center (206) 365 1536
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