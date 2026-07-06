Wesco announces All-Conference baseball teams
Monday, July 6, 2026
Wesco 3A/2A South
MVP
- Kanata Barber, Shorewood, INF
First team
- Kanata Barber, Shorewood, INF
- David Telling, Shorecrest, INF
- Oli Verdoes, Shorecrest, P
- Danny Morgan, Shorewood, UTIL
Second Team
- Elyas Rojas, Shorecrest, OF
- Lorenzo Jaramillo, Shorewood, OF
- Lukas Wanke, Shorewood, OF
- Danny Morgan, Shorewood, C
- Lukas Wanke, Shorewood, P
Honorable mention
- Max Rojas, Shorewood
- Reid Oliveto, Shorewood
- Finn Bachler, Shorewood
- Jackson Schultz, Shorecrest
- Koen Ekstrom, Shorecrest
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