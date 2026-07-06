Wesco announces All-Conference baseball teams

Monday, July 6, 2026

Daniel Morgan
Photo by Chris Stuvek

Wesco has just announced its all-conference baseball teams.

Wesco 3A/2A South

MVP
  • Kanata Barber, Shorewood, INF

First team
  • Kanata Barber, Shorewood, INF
  • David Telling, Shorecrest, INF
  • Oli Verdoes, Shorecrest, P
  • Danny Morgan, Shorewood, UTIL

Second Team
  • Elyas Rojas, Shorecrest, OF
  • Lorenzo Jaramillo, Shorewood, OF
  • Lukas Wanke, Shorewood, OF
  • Danny Morgan, Shorewood, C
  • Lukas Wanke, Shorewood, P

Honorable mention
  • Max Rojas, Shorewood
  • Reid Oliveto, Shorewood
  • Finn Bachler, Shorewood
  • Jackson Schultz, Shorecrest
  • Koen Ekstrom, Shorecrest

Posted by DKH at 2:41 AM
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