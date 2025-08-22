LFP Picnic in the Park September 6, 2025
Friday, August 22, 2025
Picnic in the Park is just around the corner! Join us in celebrating our LFP community on Saturday, September 6, 2025 from 11:00am – 3:00pm at Pfingst Animal Acres Park 17435 Brookside Blvd NE, Lake Forest Park, WA 98155
Bring your family and friends for a fun-filled day featuring:
Petting zoo
Live music
Kids’ attractions & activities
Public Works “big rigs”
Food trucks
Educational community booths
…and more!
Picnic in the Park Facebook Event Page
0 comments:
Post a Comment